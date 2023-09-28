Охват «Ф-1» в соцсетях снизился на 64 процента за год, серия может потерять 50 процентов новой аудитории к 2024-му (Buzz Radar)

Исследования показывают, что интерес к «Формуле-1» существенно снизился в 2023 году.

Компания Buzz Radar изучила реакции болельщиков в социальных сетях и пришла к выводу, что в 2022-м интерес к «Ф-1» достиг пика после беспрецедентного роста, который связывают с захватывающим сезоном-2021 и появлением нового поколения машин годом позже.

Тем не менее, в 2023-м все показатели рухнули на фоне доминирования Макса Ферстаппена и «Ред Булл». Упоминания в соцсетях снизились на 70 процентов, количество новых фолловеров ключевых аккаунтов – на 46 процентов, общий охват – на 64 процента.

Кроме этого, исследователи обнаружили, что посты болельщиков о «Ф-1» все чаще содержат определения вроде «скучный» и «раздражающий», а употребление слов с позитивной окраской снизилось.

По результатам изучения паттернов за последние десять лет с помощью ИИ сделан вывод, что интерес к «Ф-1» будет снижаться и дальше, «пока доминирование и «Ред Булл» не закончится». Предполагается, что при сохранении тренда «Ф-1» может потерять 50 процентов новой аудитории к 2024 году.

Отмечается, что количество онлайн-обсуждений хорошо коррелирует с интригой в чемпионате. Так, серьезное снижение наблюдалось и в 2018 году, когда пилот « » выиграл титул с наибольшим для себя отрывом на тот момент.

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