Охват «Ф-1» в соцсетях снизился на 64 процента за год, серия может потерять 50 процентов новой аудитории к 2024-му (Buzz Radar)

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Исследования показывают, что интерес к «Формуле-1» существенно снизился в 2023 году.

Компания Buzz Radar изучила реакции болельщиков в социальных сетях и пришла к выводу, что в 2022-м интерес к «Ф-1» достиг пика после беспрецедентного роста, который связывают с захватывающим сезоном-2021 и появлением нового поколения машин годом позже.

Тем не менее, в 2023-м все показатели рухнули на фоне доминирования Макса Ферстаппена и «Ред Булл». Упоминания в соцсетях снизились на 70 процентов, количество новых фолловеров ключевых аккаунтов – на 46 процентов, общий охват – на 64 процента.

Кроме этого, исследователи обнаружили, что посты болельщиков о «Ф-1» все чаще содержат определения вроде «скучный» и «раздражающий», а употребление слов с позитивной окраской снизилось.

По результатам изучения паттернов за последние десять лет с помощью ИИ сделан вывод, что интерес к «Ф-1» будет снижаться и дальше, «пока доминирование Макса Ферстаппена и «Ред Булл» не закончится». Предполагается, что при сохранении тренда «Ф-1» может потерять 50 процентов новой аудитории к 2024 году.

Отмечается, что количество онлайн-обсуждений хорошо коррелирует с интригой в чемпионате. Так, серьезное снижение наблюдалось и в 2018 году, когда пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл титул с наибольшим для себя отрывом на тот момент. 

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9 комментариев

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KMR
Отсутствие дозаправок и один поставщик шин тоже убивает смотрибельность.
Старт на софте с заправкой под софт это интрига,а старт на полном баке делает гонки более прогнозируемыми.
Меньше вариативности сейчас.
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apurin.anatol
Ответ Владислав Сыркин
тут факт запрета трансляций для РФ тоже повлиял неплохо
Так написано же, что в 2022 наоборот формула была на пике популярности
+4
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Роман
Ради охватов будут губить дитë гения Ньюи, ну что ж..
Надеюсь следующий чемпион будет Леклер или Норрис, после того как сумеют сильно замедлить РБ
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Владислав Сыркин
тут факт запрета трансляций для РФ тоже повлиял неплохо
+2
-2
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VladimirGol
Чем дольше ФИА будет крышевать два дойчетима, которые выиграли уже 15 титулов подряд, из них большую часть без борьбы, тем меньше будет зрителей.
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Биомеханоид
Надо каждому пилоту вручать перед гонкой обрез и два патрона дробовых. И разрешить их безнаказанно использовать в любой момент. Тогда интересней станет.
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ilia rus
верните мой 2007…
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gukmamop
Ответ Владислав Сыркин
тут факт запрета трансляций для РФ тоже повлиял неплохо
то же хотел написать
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Владислав Сыркин
Ответ apurin.anatol
Так написано же, что в 2022 наоборот формула была на пике популярности
чуть дальше прочитай, после 2021 года. как бы сезон оценивают после окончания, через какое-то время. вот сейчас оценили 2022. о чем в статье идёт речь это 2021. о 2024 говорят как об аналитике
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