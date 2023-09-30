Экс-пилот «Ред Булл» Дорнбос: «Ньюи – Эйнштейн «Ф-1». На тестах он спросил, можно ли расположить педали друг над другом»

Роберт Дорнбос рассказал, как Эдриан Ньюи раздвигал границы в «Ред Булл».

Нидерландец выступал за команду в 2006 году, а также являлся тест-пилотом.

«Эдриан для «Ф-1» как Эйнштейн.

Я по-настоящему понял, как работает его мозг, во время тестового дня, когда мы пробовали что-то новое в машине. В какой-то момент он спросил, можно ли пилотировать болид «Ф-1» с двумя ступнями друг над другом – педаль тормоза внизу, а газ над ним. Так машина будет тоньше в передней части.

Я ответил, что физически это невозможно. Он посмотрел на меня, что-то записал и сказал: «Я хочу кое-что поменять». Я такой: «Что?» Он: «Это между рулем и мотором», и я ответил: «Это же я!»

Если дать ему свободу, он посадит в машину робота или что-то такое, чтобы убрать человеческий фактор. Он мыслит числами и данными, работа с ним – нечто удивительное. Он раздвигает границы», – поделился воспоминаниями Дорнбос.

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