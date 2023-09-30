MotoGP. Гран-при Японии. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й

Теги результаты Априлия Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP КТМ Грезини Прамак Гран-при Японии MotoGP Алеш Эспаргаро Марк Маркес Пол Эспаргаро Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Франческо Баньяя Брэд Биндер РНФ ВР46 Хорхе Мартин Фабио ди Джанантонио Марко Беццекки Рауль Фернандес Гасгас Авто

Пилот «Прамака» Хорхе Мартин показал лучшее время в квалификации к Гран-при Японии MotoGP.

Лидер сезона и действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати» стал вторым, гонщик «КТМ» Джек Миллер – третьим.

Гран-при Японии
Мотеги
30 сентября 2022 года
Квалификация
2-й сегмент
 
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 1.43,198
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,171
3. Джек Миллер («КТМ») +0,353
4. Марко Беццекки («ВР46») +0,426
5. Брэд Биндер («КТМ») +0,511
6. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +0,610
7. Марк Маркес («Хонда») +0,614
8. Маверик Виньялес («Априлия») +0,617
9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,624
10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,653
11. Рауль Фернандес («РНФ») +0,856
12. Пол Эспаргаро («Гасгас») +0,898
 

Гран-при Казахстана вошел в календарь MotoGP на сезон-2024

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий