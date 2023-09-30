MotoGP. Гран-при Японии. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й

Пилот «Прамака» Хорхе Мартин показал лучшее время в квалификации к Гран-при Японии MotoGP.

Лидер сезона и действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати» стал вторым, гонщик «КТМ» Джек Миллер – третьим.

Гран-при Японии

Мотеги

30 сентября 2022 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 1.43,198

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,171

3. Джек Миллер («КТМ») +0,353

4. Марко Беццекки («ВР46») +0,426

5. Брэд Биндер («КТМ») +0,511

6. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +0,610

7. Марк Маркес («Хонда») +0,614

8. Маверик Виньялес («Априлия») +0,617

9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,624

10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,653

11. Рауль Фернандес («РНФ») +0,856

12. Пол Эспаргаро («Гасгас») +0,898

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