MotoGP. Гран-при Японии. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й
Пилот «Прамака» Хорхе Мартин показал лучшее время в квалификации к Гран-при Японии MotoGP.
Лидер сезона и действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати» стал вторым, гонщик «КТМ» Джек Миллер – третьим.
Гран-при Японии
Мотеги
30 сентября 2022 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 1.43,198
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,171
3. Джек Миллер («КТМ») +0,353
4. Марко Беццекки («ВР46») +0,426
5. Брэд Биндер («КТМ») +0,511
6. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +0,610
7. Марк Маркес («Хонда») +0,614
8. Маверик Виньялес («Априлия») +0,617
9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,624
10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,653
11. Рауль Фернандес («РНФ») +0,856
12. Пол Эспаргаро («Гасгас») +0,898
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