Марк Уэббер: «Ньюи нужно посвятить в рыцари»

Теги Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи Ред Булл Марк Уэббер Формула-1 Гельмут Марко контент Авто

Марк Уэббер уверен, что легенда «Формулы-1» Эдриан Ньюи должен стать рыцарем.

Экс-пилот «Формулы-1» работал с главой конструкторского бюро «Ред Булл» в 2007-2013 годах.

«Он использовал крайне, крайне открытый и честный подход по отношению к проблемам. Вчерашняя гонка никогда не была для него достаточно хорошей – вот что мне в нем нравилось.

Когда начались первые успехи, много дублей, у Кристиана [Хорнера] не было такого опыта, у Гельмута [Марко] не было, а у Эдриана был. Эдриан продолжал разбираться: «Подождите-ка, наши пит-стопы все еще дерьмо, давайте поработаем над ними». Всегда возникали новые слои, и ты думал: «Черт побери, этот парень когда-нибудь остановится?»

Здорово, что у нас был такой стержень всего подразделения. Конечно, вокруг работали другие люди, и он невероятный слушатель. Нельзя провести такую карьеру, как у Эдриана, если ты не умеешь слушать. Мне нравится его сдержанность, его колоссальная скромность.

Его нужно посвятить в рыцари, точка. Я считаю, тут нечего обсуждать», – заявил Уэббер.

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5 комментариев

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Великий Алонсо
Все верно. Без Ньюи Феттель бы не был чемпионом мира, без Ньюи Ферстаппен тоже не был бы чемпион мира.
+8
0
+8
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ilia rus
Ответ Великий Алонсо
Все верно. Без Ньюи Феттель бы не был чемпионом мира, без Ньюи Ферстаппен тоже не был бы чемпион мира.
Без хорошей машины «Великий» Алонсо не был бы чемпионом мира
+2
-2
0
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Ват-сон
Ответ ilia rus
Без хорошей машины «Великий» Алонсо не был бы чемпионом мира
неправда! есть на свете только 2 человека, которые могли бы стать чемпионами Ф1 на любой машине - Алонсо и Чак Норрис)
0
0
0
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ilia rus
Ответ Ват-сон
неправда! есть на свете только 2 человека, которые могли бы стать чемпионами Ф1 на любой машине - Алонсо и Чак Норрис)
💀
0
0
0
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