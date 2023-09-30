Марк Уэббер: «Ньюи нужно посвятить в рыцари»

Марк Уэббер уверен, что легенда «Формулы-1» Эдриан Ньюи должен стать рыцарем.

Экс-пилот «Формулы-1» работал с главой конструкторского бюро «Ред Булл» в 2007-2013 годах.

«Он использовал крайне, крайне открытый и честный подход по отношению к проблемам. Вчерашняя гонка никогда не была для него достаточно хорошей – вот что мне в нем нравилось.

Когда начались первые успехи, много дублей, у [Хорнера] не было такого опыта, у [Марко] не было, а у Эдриана был. Эдриан продолжал разбираться: «Подождите-ка, наши пит-стопы все еще дерьмо, давайте поработаем над ними». Всегда возникали новые слои, и ты думал: «Черт побери, этот парень когда-нибудь остановится?»

Здорово, что у нас был такой стержень всего подразделения. Конечно, вокруг работали другие люди, и он невероятный слушатель. Нельзя провести такую карьеру, как у Эдриана, если ты не умеешь слушать. Мне нравится его сдержанность, его колоссальная скромность.

Его нужно посвятить в рыцари, точка. Я считаю, тут нечего обсуждать», – заявил .

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