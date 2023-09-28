Команда Бэйла выиграла матч звезд на турнире по гольфу в Риме. За нее играл Джокович, против – Шевченко и Сайнс

Команда Гарета Бэйла победила в матче звезд на турнире по гольфу Ryder Cup.

Команда, капитаном которой был гольфист Колин Монтгомери, обыграла соперников из команды Кори Пэвина со счетом 7:4 на турнире в Риме.

попал в одну команду с теннисистом , автомобильным дизайнером Леонардо Фьораванти, Гарреттом Хилбертом с ютуб-канала Dude Perfect и гольфистом Киппом Попертом.

В команде соперников среди прочих играли бывший форвард «Милана» и «Челси» и пилот «Формулы-1» .

Фото: instagram.com/garethbale11/

Джокович хорош не только в теннисе: вместе с Бэйлом выиграл турнир по гольфу, а после блестящего удара исполнил фирменное Siuuu Роналду

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS