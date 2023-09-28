Команда Бэйла выиграла матч звезд на турнире по гольфу в Риме. За нее играл Джокович, против – Шевченко и Сайнс

Теги Андрей Шевченко Реал Мадрид Новак Джокович сборная Уэльса по футболу ATP Гарет Бэйл Карлос Сайнс Колин Монтгомери Футбол

Команда Гарета Бэйла победила в матче звезд на турнире по гольфу Ryder Cup.

Команда, капитаном которой был гольфист Колин Монтгомери, обыграла соперников из команды Кори Пэвина со счетом 7:4 на турнире в Риме.

Бэйл попал в одну команду с теннисистом Новаком Джоковичем, автомобильным дизайнером Леонардо Фьораванти, Гарреттом Хилбертом с ютуб-канала Dude Perfect и гольфистом Киппом Попертом.

В команде соперников среди прочих играли бывший форвард «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко и пилот «Формулы-1» Карлос Сайнс.

Фото: instagram.com/garethbale11/

Джокович хорош не только в теннисе: вместе с Бэйлом выиграл турнир по гольфу, а после блестящего удара исполнил фирменное Siuuu Роналду

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13 комментариев

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zzzeeerrrooo
Ответ Iomov
Шевченко весь такой патриот Украины на словах, но почему-то не на фронте, а в Риме на гольф турнире кайфует
Ромка Широков тоже не в окопе сидит
+17
-9
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Iomov
Ответ Гномович!
Так в стране Широкова нет войны.
Так Ромка Широков не советник президента воюющей страны!
+13
-7
+6
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Виталий ВВАЙ
Не, ну это не честно. В одной команде было на одного гольфиста больше )
+3
0
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Гномович!
Ответ zzzeeerrrooo
Ромка Широков тоже не в окопе сидит
Так в стране Широкова нет войны.
+12
-10
+2
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Iomov
Шевченко весь такой патриот Украины на словах, но почему-то не на фронте, а в Риме на гольф турнире кайфует
+15
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+1
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dedpihto59
Новак и здесь победитель💪👍‼️
+3
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6tspey7tb5
Ответ Iomov
Шевченко весь такой патриот Украины на словах, но почему-то не на фронте, а в Риме на гольф турнире кайфует
Он продвигает ценности своей страны)))) в Канаде тоже на днях продвигали. Да так что уволятся и извинятся пришлось )))
+7
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romanisti89
Бездарный тренер Шевченко решил перейти на клюшки
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Кайыргали Юнусов
а у него есть трофей и в футболе и в гольфе да
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Давид Agabekyan
Ответ zzzeeerrrooo
Ромка Широков тоже не в окопе сидит
Он вроде и не помощник президента
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ральф шумахер
Ответ Iomov
Шевченко весь такой патриот Украины на словах, но почему-то не на фронте, а в Риме на гольф турнире кайфует
Торгует лицом, собирает деньги на поддержку страны, улучшает ее имидж заграницей.

Каждый воюет чем умеет. Все для фронта, все для победы.

Шева так, а тебя вот пушечным мясом мобилизируют)
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