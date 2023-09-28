Команда Бэйла выиграла матч звезд на турнире по гольфу в Риме. За нее играл Джокович, против – Шевченко и Сайнс
Команда Гарета Бэйла победила в матче звезд на турнире по гольфу Ryder Cup.
Команда, капитаном которой был гольфист Колин Монтгомери, обыграла соперников из команды Кори Пэвина со счетом 7:4 на турнире в Риме.
Бэйл попал в одну команду с теннисистом Новаком Джоковичем, автомобильным дизайнером Леонардо Фьораванти, Гарреттом Хилбертом с ютуб-канала Dude Perfect и гольфистом Киппом Попертом.
В команде соперников среди прочих играли бывший форвард «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко и пилот «Формулы-1» Карлос Сайнс.
Фото: instagram.com/garethbale11/
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Шева так, а тебя вот пушечным мясом мобилизируют)