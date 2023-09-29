Флавио Бриаторе: «В Японии Ферстаппен продемонстрировал просто безумную скорость»

Бриаторе отметил выступление Ферстаппена на Гран-при Японии.

По словам бывшего руководителя « », скорость на «Сузуке» произвела на него сильное впечатление, и что соперникам стоит отдать Ферстаппену должное.

«Он продемонстрировал просто безумную скорость, особенно на первой половине трассы. Притом что там ему приходилось иметь дело с перегрузками до 6G, как у пилотов истребителей. Так что Ферстаппену определенно стоит отдать должное.

Макс в полной мере заслужил весь этот успех. На Гран-при это был действительно день Ферстаппена, а всем остальным остается только преклониться перед таким выступлением этого действительно особенного гонщика», – рассказал .

Нелепый уход моториста «Ред Булл» из «Ф-1» создал трамплин к доминированию. Итог: второй титул подряд на домашней трассе