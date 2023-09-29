Флавио Бриаторе: «В Японии Ферстаппен продемонстрировал просто безумную скорость»
Бриаторе отметил выступление Ферстаппена на Гран-при Японии.
По словам бывшего руководителя «Рено», скорость Макса на «Сузуке» произвела на него сильное впечатление, и что соперникам стоит отдать Ферстаппену должное.
«Он продемонстрировал просто безумную скорость, особенно на первой половине трассы. Притом что там ему приходилось иметь дело с перегрузками до 6G, как у пилотов истребителей. Так что Ферстаппену определенно стоит отдать должное.
Макс в полной мере заслужил весь этот успех. На Гран-при Японии это был действительно день Ферстаппена, а всем остальным остается только преклониться перед таким выступлением этого действительно особенного гонщика», – рассказал Бриаторе.
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