Флавио Бриаторе: «В Японии Ферстаппен продемонстрировал просто безумную скорость»

Теги Гран-при Японии Флавио Бриаторе Ред Булл Формула-1 Рено Макс Ферстаппен Авто

Бриаторе отметил выступление Ферстаппена на Гран-при Японии.

По словам бывшего руководителя «Рено», скорость Макса на «Сузуке» произвела на него сильное впечатление, и что соперникам стоит отдать Ферстаппену должное.

«Он продемонстрировал просто безумную скорость, особенно на первой половине трассы. Притом что там ему приходилось иметь дело с перегрузками до 6G, как у пилотов истребителей. Так что Ферстаппену определенно стоит отдать должное.

Макс в полной мере заслужил весь этот успех. На Гран-при Японии это был действительно день Ферстаппена, а всем остальным остается только преклониться перед таким выступлением этого действительно особенного гонщика», – рассказал Бриаторе.

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3 комментария

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Мурад Гамидов
Сейчас хейтеры объяснят что это всё болид, а Бриаторе ничего не понимает в гонках
+2
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GODZILLA
Ответ Мурад Гамидов
Сейчас хейтеры объяснят что это всё болид, а Бриаторе ничего не понимает в гонках
Лучший болид+лучший пилот
0
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Анри Карлайл
Ответ Мурад Гамидов
Сейчас хейтеры объяснят что это всё болид, а Бриаторе ничего не понимает в гонках
Сейчас придёт "Великий Алонсо" которому мама отдаст свою мобилу ненадолго и будет скулить
0
0
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