Джо Сейвард: «Риккардо должен стать хорошим вторым номером для Ферстаппена в 2025-м, Лоусон получит место в «Альфа Таури», вероятно»

Джо Сейвард поделился слухами о грядущих перестановках в «Ред Булл».

Авторитетный британский журналист заявил, что продление сделки с практически исключено, и в 2025 году мексиканца должен заменить гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо.

«Интересно отметить объявление от «Ред Булл» о том, что и останутся в команде [«Альфа Таури»] в 2024 году. Имя Юки не удивило, поскольку он человек «Хонды», и это разумный политический ход. Даниэль Риккардо – состоявшийся и популярный пилот «Ф-1», так что он должен стать хорошим вторым номером для Ферстаппена в 2025-м, поскольку никто не ожидает, что Серхио Перес получит еще одно соглашение, когда в конце 2024 года истечет действующий контракт.

В нынешнем сезоне заработал для «Ред Булл» 400 очков, а Перес 223 – это факт. Абсолютная природа разрыва, пожалуй, лучше иллюстрируется тем, что у « », занимающего вторую позицию в Кубке конструкторов, только 305 баллов, а это означает, что Ферстаппен на самом деле выиграл Кубок конструкторов в одиночку.

«Ред Булл» должен очень хорошо понимать, что в будущем команде понадобится более сильный второй пилот – нельзя надеяться, что соперники продолжат лажать вечно. В конечном счете кто-то начнет качественно выполнять свою работу.

Лиам Лоусон, в настоящий момент замещающий Риккардо, вернется к роли резервного пилота обеих команд «Ред Булл» и, вероятно, получит место в «Альфа Таури» в 2025-м», – написал в своем блоге Сейвард.

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