Джо Сейвард: «Риккардо должен стать хорошим вторым номером для Ферстаппена в 2025-м, Лоусон получит место в «Альфа Таури», вероятно»

Теги возможные переходы Хонда Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Мерседес Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

Джо Сейвард поделился слухами о грядущих перестановках в «Ред Булл».

Авторитетный британский журналист заявил, что продление сделки с Серхио Пересом практически исключено, и в 2025 году мексиканца должен заменить гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо.

«Интересно отметить объявление от «Ред Булл» о том, что Юки Цунода и Даниэль Риккардо останутся в команде [«Альфа Таури»] в 2024 году. Имя Юки не удивило, поскольку он человек «Хонды», и это разумный политический ход. Даниэль Риккардо – состоявшийся и популярный пилот «Ф-1», так что он должен стать хорошим вторым номером для Ферстаппена в 2025-м, поскольку никто не ожидает, что Серхио Перес получит еще одно соглашение, когда в конце 2024 года истечет действующий контракт.

В нынешнем сезоне Макс заработал для «Ред Булл» 400 очков, а Перес 223 – это факт. Абсолютная природа разрыва, пожалуй, лучше иллюстрируется тем, что у «Мерседеса», занимающего вторую позицию в Кубке конструкторов, только 305 баллов, а это означает, что Ферстаппен на самом деле выиграл Кубок конструкторов в одиночку.

«Ред Булл» должен очень хорошо понимать, что в будущем команде понадобится более сильный второй пилот – нельзя надеяться, что соперники продолжат лажать вечно. В конечном счете кто-то начнет качественно выполнять свою работу.

Лиам Лоусон, в настоящий момент замещающий Риккардо, вернется к роли резервного пилота обеих команд «Ред Булл» и, вероятно, получит место в «Альфа Таури» в 2025-м», – написал в своем блоге Сейвард.

Похоже, «Ред Булл» не может уволить Переса. И теперь все ждут, когда он уйдет сам

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6 комментариев

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Игорь Горшков
От авансов быть новым чемпионом в РБ, до пенсионера-вторикелллы. Не вышла карьера.
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Manuel Neuer-Bayern Munchen
Лоусона действительно хочется увидеть как основного гонщика, а не просто временного сменщика. Парень несколько раз доказывал, что способен занимать высокие места на не очень мощном ( это мягко говоря) болиде.
Касательно Риккардо… это труднее представить, ведь ходили слухи о замене Переса Норрисом, который моложе Даниэля. Риккардо можно рассматривать, но только если он будет доказывать свой уровень на трассе, а не просто потому что это Ден, и он когда-то уже выступал за быков.
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grag68
Ответ Игорь Горшков
От авансов быть новым чемпионом в РБ, до пенсионера-вторикелллы. Не вышла карьера.
Добровольно пришел в рабство) Быкам сейчас ничего не мешает вить из него веревки. Честно не понимаю зачем ему это. Может надеется, что на тапка кирпич упадет))
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Игорь Горшков
Ответ grag68
Добровольно пришел в рабство) Быкам сейчас ничего не мешает вить из него веревки. Честно не понимаю зачем ему это. Может надеется, что на тапка кирпич упадет))
Он просто зарабатывает деньги на безбедную жизнь. Тоже мотив.
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grag68
Ответ Игорь Горшков
Он просто зарабатывает деньги на безбедную жизнь. Тоже мотив.
Не знаю на сколько зарплата вторника стоит подмоченной репутации
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Игорь Горшков
Ответ grag68
Не знаю на сколько зарплата вторника стоит подмоченной репутации
А куда ему её девать, это последний его контракт будет, ну большой точно последний.
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