Том Коронель: «Незаполненный чек для Ферстаппена – единственный способ побеждать для «Феррари»

Том Коронель поделился с «Феррари» рецептом для побед в «Формуле-1».

По словам нидерландского гонщика, Скудерии необходимо переманить пилота «Ред Булл» за любые деньги.

«На месте босса «Феррари» я бы немедленно позвонил менеджерам Макса Ферстаппена. Я бы дал ему незаполненный чек, куда он мог бы сам вписать сумму – пусть только Макс наденет красный комбинезон. Компания фактически обанкротится. Но если нужны победы, это единственный способ», – заявил Коронель.

уверен, что за Ферстаппеном потянутся лучшие специалисты:

«В конце концов, все хотят работать с Максом Ферстаппеном. Они понимают: если ты с Максом, будут победы в гонках. Они тоже хотят добиваться успеха, так что, думаю, все будет в порядке».

Кроме того, титул в красной машине укрепит наследие двукратного чемпиона, полагает Коронель:

«Ты являешься по-настоящему успешным пилотом, если становишься чемпионом в «Феррари». Не хочу преуменьшать заслуги Макса, потому что он побьет все рекорды на свете. Он более чем особенный пилот и уже все доказал, нам не нужно это больше обсуждать.

Тем не менее, если на тебе красный комбинезон « », ты не просто гонщик «Формулы-1», это другой уровень».

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