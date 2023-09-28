Том Коронель: «Незаполненный чек для Ферстаппена – единственный способ побеждать для «Феррари»
Том Коронель поделился с «Феррари» рецептом для побед в «Формуле-1».
По словам нидерландского гонщика, Скудерии необходимо переманить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за любые деньги.
«На месте босса «Феррари» я бы немедленно позвонил менеджерам Макса Ферстаппена. Я бы дал ему незаполненный чек, куда он мог бы сам вписать сумму – пусть только Макс наденет красный комбинезон. Компания фактически обанкротится. Но если нужны победы, это единственный способ», – заявил Коронель.
Том уверен, что за Ферстаппеном потянутся лучшие специалисты:
«В конце концов, все хотят работать с Максом Ферстаппеном. Они понимают: если ты с Максом, будут победы в гонках. Они тоже хотят добиваться успеха, так что, думаю, все будет в порядке».
Кроме того, титул в красной машине укрепит наследие двукратного чемпиона, полагает Коронель:
«Ты являешься по-настоящему успешным пилотом, если становишься чемпионом в «Феррари». Не хочу преуменьшать заслуги Макса, потому что он побьет все рекорды на свете. Он более чем особенный пилот и уже все доказал, нам не нужно это больше обсуждать.
Тем не менее, если на тебе красный комбинезон «Феррари», ты не просто гонщик «Формулы-1», это другой уровень».
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Ферстаппен при всем своем скилле лишь один из многих, кто выигрывал на болидах Ньюи. А на других он пока не выигрывал :)
Были Алонсо и Сэб, одного кстати укатал нынешний пилот команды. Дать надо чек Брауну или Ньюи и полную свободу, чтобы они собрали команду. Это конечно займет много времени но команда сможет взять чемпионство уже в этом десятилетии.
Пилот решает так же как и машина, но в тех обстоятельствах, которые эта машина ему представляет.
Мнение, что пилоты в нынешней F1 ничего не решают - ошибочное. И примеров за последние десятилетия у нас хватает.