Том Коронель: «Незаполненный чек для Ферстаппена – единственный способ побеждать для «Феррари»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Том Коронель Авто

Том Коронель поделился с «Феррари» рецептом для побед в «Формуле-1».

По словам нидерландского гонщика, Скудерии необходимо переманить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за любые деньги.

«На месте босса «Феррари» я бы немедленно позвонил менеджерам Макса Ферстаппена. Я бы дал ему незаполненный чек, куда он мог бы сам вписать сумму – пусть только Макс наденет красный комбинезон. Компания фактически обанкротится. Но если нужны победы, это единственный способ», – заявил Коронель.

Том уверен, что за Ферстаппеном потянутся лучшие специалисты:

«В конце концов, все хотят работать с Максом Ферстаппеном. Они понимают: если ты с Максом, будут победы в гонках. Они тоже хотят добиваться успеха, так что, думаю, все будет в порядке».

Кроме того, титул в красной машине укрепит наследие двукратного чемпиона, полагает Коронель:

«Ты являешься по-настоящему успешным пилотом, если становишься чемпионом в «Феррари». Не хочу преуменьшать заслуги Макса, потому что он побьет все рекорды на свете. Он более чем особенный пилот и уже все доказал, нам не нужно это больше обсуждать.

Тем не менее, если на тебе красный комбинезон «Феррари», ты не просто гонщик «Формулы-1», это другой уровень».

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14 комментариев

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Дмитрий Фурсов
Все правильно, только незаполненный чек должен быть не для Ферстаппена, а для Ньюи и еще пары человек, на которых он покажет пальцем.
Ферстаппен при всем своем скилле лишь один из многих, кто выигрывал на болидах Ньюи. А на других он пока не выигрывал :)
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Paninaro
Где-то то улыбнулся Феттель. Про него то же самое говорили - приведет Феррари к титулам. Ну-ну.))
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RusSt
Ответ Дмитрий Фурсов
Все правильно, только незаполненный чек должен быть не для Ферстаппена, а для Ньюи и еще пары человек, на которых он покажет пальцем. Ферстаппен при всем своем скилле лишь один из многих, кто выигрывал на болидах Ньюи. А на других он пока не выигрывал :)
Они в том году умудрялись сливать даже на тех этапах где имели лучшую машину. Сначала надо построить нормальную структуру а потом уже думать кому выписывать чеки. Есть надежды что Вассер идет в правильном направлении
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RusSt
Ну что за недооценка Феррари. Уже были и Алонсо и Феттель. Сколько еще чемпионов надо чтобы все поняли их талант разрушать не поборет ни один гонщик
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Кирилл Конопельченко
Проблемы Феррари далеко не в пилотах.
Были Алонсо и Сэб, одного кстати укатал нынешний пилот команды. Дать надо чек Брауну или Ньюи и полную свободу, чтобы они собрали команду. Это конечно займет много времени но команда сможет взять чемпионство уже в этом десятилетии.
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GODZILLA
В Феррари переходить про чемпионство забыть, по крайней мере в последнее время. Когда Фет уходил что то не особо он за собой потянул сомневаюсь что Макс потянет больше людей.
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Фредерик Вассёр
Это очевидно. Придёт Ферстаппен в Феррари и сразу создаст подвеску которая не жрёт резину. Меня порой убивают разговоры про суперскиллы гонщиков. Ладно там Ники Лауда который шарил в технике. Сейчас на примере Пиастри видно, что даже средний гонщик на конкурентной машине приедет вторым. Дело в машине, не в гонщиках. Относительно Феррари ещё дело в стратегах. Я бы посмотрел как бы Ферстаппен сгорел, когда его зовут на пит-стоп в Монако и он теряет позицию. В Монако где невозможно обогнать.
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Grigpar
Да они и с Леклером могут добиться этого. Задачи без всяких чеков допилить тачку и главное настроить управление внутри команды.
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Виталий ВВАЙ
Пока будут ограничение по бюджету, Феррари ничего не поможет.
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Djaffar
Том Коронель е’’лан!
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Кирилл Конопельченко
Ответ Paninaro
Где-то то улыбнулся Феттель. Про него то же самое говорили - приведет Феррари к титулам. Ну-ну.))
Про Алонсо говорили также и даже боготворили в Феррари. А он принёс только кучу вице-чемпионств.
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Grigpar
Ответ Фредерик Вассёр
Это очевидно. Придёт Ферстаппен в Феррари и сразу создаст подвеску которая не жрёт резину. Меня порой убивают разговоры про суперскиллы гонщиков. Ладно там Ники Лауда который шарил в технике. Сейчас на примере Пиастри видно, что даже средний гонщик на конкурентной машине приедет вторым. Дело в машине, не в гонщиках. Относительно Феррари ещё дело в стратегах. Я бы посмотрел как бы Ферстаппен сгорел, когда его зовут на пит-стоп в Монако и он теряет позицию. В Монако где невозможно обогнать.
А я бы посмотрел как какой-нибудь Пиастри или условный Сайнс пыхтел бы против Хэмильтона в 2021 году например. Молчу про таких как Гасли или Албон. Слили бы чемп в первые 2/3 и потом рассказывали всем, что Мерс был непобедим.
Пилот решает так же как и машина, но в тех обстоятельствах, которые эта машина ему представляет.

Мнение, что пилоты в нынешней F1 ничего не решают - ошибочное. И примеров за последние десятилетия у нас хватает.
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Scorpio
Ответ Grigpar
Да они и с Леклером могут добиться этого. Задачи без всяких чеков допилить тачку и главное настроить управление внутри команды.
так это целых две задачи, и если по поводу первой можно ожидать положительного исхода, то вторая вряд ли - бардак, это же фишечка красного шапито)
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