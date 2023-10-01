«Команда не разрабатывает болид под гонщика». Ландо Норрис – о разнице между Ферстаппеном и Пересом

Норрис опроверг предположение, что в «Ред Булл» строят болид под Ферстаппена.

Пилот « » заявил, что команда всегда в первую очередь старается создать максимально быструю машину. И не оглядывается на пилотажные предпочтения своих гонщиков.

«На самом деле команда не разрабатывает болид под гонщика. Может, в идеальном мире это и было бы возможным. Но на самом деле задача гонщика – просто выжимать максимум на трассе, вне зависимости от болида.

и сам недавно говорил нечто подобное, отвечая на комментарии Тото Вольффа в адрес « ». Но я не думаю, что команда может сконструировать болид в соответствии с предпочтениями гонщика. Это просто так не работает. Задача пилотов – выжимать максимум из машин, которые им дают.

И я думаю именно так. Если по какой-то причине я в итоге окажусь медленнее своего напарника, это будет означать, что я недостаточно хорошо поработал. Так что все просто.

На мой взгляд, главная задача команды – это построить быструю машину. И порой люди, смотря на все это со стороны, просто не понимают ситуации, что задача гонщика – быть максимально быстрым на той машине, которую ему дали.

Да, тебе хочется, чтобы машина была приятной в управлении, подходила твоим предпочтениям. Но гонщикам платят достаточно как раз для того, чтобы они были максимально быстрыми за рулем любой машины, в любых условиях. Нравится тебе машина или нет, не важно. Твоя задача – гонять на болиде, который дает тебе команда.

Да, ты можешь оказаться за рулем быстрой машины, которой при этом будет очень приятно управлять. Но в конечном счете я всегда выберу быструю, но трудную в управлении машину, вместо приятной в управлении, но медленной машины. Наш приоритет – быть максимально быстрыми за рулем болида. Если им трудно управлять – ну, значит трудно. И дальше мы можем работать над тем, чтобы улучшить машину и сделать ее приятнее в управлении», – рассказал Норрис.

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