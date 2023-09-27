Ферстаппен получил 10 из 10 за Гран-при Японии от сайта «Ф-1», Хэмилтон сравнялся с Алонсо по оценке за сезон

Эксперты сайта «Формулы-1» проанализировали выступления гонщиков на Гран-при Японии.

Пять специалистов выставляют баллы пилотам после каждого этапа, средняя оценка идет в рейтинг.

Победитель гонки Мкс Ферстаппен из «Ред Булл» заработал максимальную оценку – 10 баллов, на второй и третьей строчках расположились напарники по « » Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Четвертым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, а пятое место разделили Льюис Хэмилтон («Мерседес») и новичок «Ф-1» Лиам Лоусон («Альфа Таури»).

Напарник Хэмилтона Джордж Расселл и представитель « » не попали в топ-10.

Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Японии (сайт «Ф-1»)

1. (« ») – 10

2. Ландо Норрис («Макларен») – 9,4

3. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,6

4. Шарль Леклер («Феррари») – 8

5-6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,6

5-6. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 7,6

7-8. Эстебан Окон («Альпин») – 7,4

7-8. Пьер Гасли («Альпин») – 7,4

9. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,2

10. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7

Неудача Алонсо позволила Хэмилтону сравняться с двукратным чемпионом по среднему баллу за сезон. Уверенное лидерство сохраняет Ферстаппен.

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Изображение: сайт «Формулы-1»