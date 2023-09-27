Ферстаппен получил 10 из 10 за Гран-при Японии от сайта «Ф-1», Хэмилтон сравнялся с Алонсо по оценке за сезон
Эксперты сайта «Формулы-1» проанализировали выступления гонщиков на Гран-при Японии.
Пять специалистов выставляют баллы пилотам после каждого этапа, средняя оценка идет в рейтинг.
Победитель гонки Мкс Ферстаппен из «Ред Булл» заработал максимальную оценку – 10 баллов, на второй и третьей строчках расположились напарники по «Макларену» Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Четвертым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, а пятое место разделили Льюис Хэмилтон («Мерседес») и новичок «Ф-1» Лиам Лоусон («Альфа Таури»).
Напарник Хэмилтона Джордж Расселл и представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не попали в топ-10.
Неудача Алонсо позволила Хэмилтону сравняться с двукратным чемпионом по среднему баллу за сезон. Уверенное лидерство сохраняет Ферстаппен.
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Изображение: сайт «Формулы-1»
На меньшее я не согласен.
На свете нет, не было и не будет пилота совершеннее Великого испанца. Исключительный пилотаж благодаря восхитительным скиллу и врождённому таланту, и всё это вопреки допотопной технике, на которой он всю карьеру выступает. Если бы его не было на свете, его стоило бы придумать.
Парень отлично едет для новичка.