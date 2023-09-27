Ферстаппен получил 10 из 10 за Гран-при Японии от сайта «Ф-1», Хэмилтон сравнялся с Алонсо по оценке за сезон

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Эксперты сайта «Формулы-1» проанализировали выступления гонщиков на Гран-при Японии.

Пять специалистов выставляют баллы пилотам после каждого этапа, средняя оценка идет в рейтинг.

Победитель гонки Мкс Ферстаппен из «Ред Булл» заработал максимальную оценку – 10 баллов, на второй и третьей строчках расположились напарники по «Макларену» Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Четвертым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, а пятое место разделили Льюис Хэмилтон («Мерседес») и новичок «Ф-1» Лиам Лоусон («Альфа Таури»).

Напарник Хэмилтона Джордж Расселл и представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не попали в топ-10.

Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Японии (сайт «Ф-1»)
 
2. Ландо Норрис («Макларен») – 9,4
3. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,6
4. Шарль Леклер («Феррари») – 8
5-6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,6
5-6. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 7,6
7-8. Эстебан Окон («Альпин») – 7,4
7-8. Пьер Гасли («Альпин») – 7,4
9. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,2
10. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7
 

Неудача Алонсо позволила Хэмилтону сравняться с двукратным чемпионом по среднему баллу за сезон. Уверенное лидерство сохраняет Ферстаппен.

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Изображение: сайт «Формулы-1»

5 комментариев

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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
У Алонсо должна быть оценка 10 из 10. Фернандо выжимает максимум из возможного. Этот гений до 16 ГП продержался 3-м в общем зачёте, прямо сейчас до сих пор впереди обоих пилотов Феррари, у которых уже несколько месяцев машина почти на 1 секунду быстрее с круга. Те кто дают оценки, видимо херово разбираются в Формуле-1, дилетанты и профаны одним словом.
Оценка Алонсо 100 из 10.
На меньшее я не согласен.
На свете нет, не было и не будет пилота совершеннее Великого испанца. Исключительный пилотаж благодаря восхитительным скиллу и врождённому таланту, и всё это вопреки допотопной технике, на которой он всю карьеру выступает. Если бы его не было на свете, его стоило бы придумать.
+4
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+4
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alex1382
Ответ Великий Алонсо
У Алонсо должна быть оценка 10 из 10. Фернандо выжимает максимум из возможного. Этот гений до 16 ГП продержался 3-м в общем зачёте, прямо сейчас до сих пор впереди обоих пилотов Феррари, у которых уже несколько месяцев машина почти на 1 секунду быстрее с круга. Те кто дают оценки, видимо херово разбираются в Формуле-1, дилетанты и профаны одним словом.
так их всех! Кроме тебя, больше никто не разбирается
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White Pardus
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Оценка Пиастри внушает - чел на очевидно второй тачке гонки вдрызг проиграл напарнику и избежал борьбы с позади идущими только благодаря удачному пейс-кару. Как обычно, эксперты немного покурили :)
Новая трасса для него. Надо, к том у же, учиться работе с шинами. Трасса шинная и новая, повторяю, для него.
Парень отлично едет для новичка.
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