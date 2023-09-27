Берни Экклстоун: «Ферстаппен – лучший в истории. Хэмилтон выжимает все из людей, Макс – из болида»

Берни Экклстоун назвал Макса Ферстаппена лучшим гонщиком в истории «Формулы-1».

Бывший руководитель чемпионата также высказался о пилоте « » Льюисе Хэмилтоне и его отличиях от коллеги из «Ред Булл».

«Макс – лучший в истории. Без сомнений. Раньше я называл , теперь – Макса. Он величайший. Он лучше всех выжимает все из машины и не валяет дурака. Он действует по программе. В моем списке он выше .

Конечно, Льюис невероятно хорош, невероятно талантлив. Льюис понимает людей и способен выжимать из них все, а Макс выжимает все из болида. [Льюис] сильно отличается от Макса. Когда Льюис закончит гоняться, то может найти свое место в другом мире – в индустрии развлечений или чем угодно. Но Макс так не поступит.

Могу сказать, что Макс – один из нас. В нашей сфере, в «Формуле-1», никто не похож на Льюиса, никто. Думаю, на раннем этапе он слегка отличался от других людей. В школе я был несколько низкорослым, так что тоже чуть-чуть выделялся. С Льюисом та же история. У него была поддержка отца.

Когда ты низкорослый или выделяешься чем-то еще, необходимо отстаивать свое место. Наверное, ты должен быть бойцом. Такое в нашем бизнесе повсеместно», – заявил 92-летний британец.

Экклстоун поделился мнением о другом соотечественнике – напарнике Хэмилтона Джордже Расселле:

«Не могу определиться. Мне он нравится. Он невероятно талантлив. Вопрос в том, готов ли он побеждать. В последней гонке он надеялся, что [Сайнс] съедет с трассы, атаковал очень и очень активно. Не думаю, что он продумывает гонку так, как это делает Льюис.

На месте владельца команды я бы ухватился за того австралийского парня [ из «Макларена»]. Он очень хорош. Но Макс – лучший гонщик из тех, кого я видел».

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