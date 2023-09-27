Берни Экклстоун: «Ферстаппен – лучший в истории. Хэмилтон выжимает все из людей, Макс – из болида»

Теги Ален Прост Берни Экклстоун Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Оскар Пиастри Авто

Берни Экклстоун назвал Макса Ферстаппена лучшим гонщиком в истории «Формулы-1».

Бывший руководитель чемпионата также высказался о пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне и его отличиях от коллеги из «Ред Булл».

«Макс – лучший в истории. Без сомнений. Раньше я называл Алена Проста, теперь – Макса. Он величайший. Он лучше всех выжимает все из машины и не валяет дурака. Он действует по программе. В моем списке он выше Льюиса Хэмилтона.

Конечно, Льюис невероятно хорош, невероятно талантлив. Льюис понимает людей и способен выжимать из них все, а Макс выжимает все из болида. [Льюис] сильно отличается от Макса. Когда Льюис закончит гоняться, то может найти свое место в другом мире – в индустрии развлечений или чем угодно. Но Макс так не поступит.

Могу сказать, что Макс – один из нас. В нашей сфере, в «Формуле-1», никто не похож на Льюиса, никто. Думаю, на раннем этапе он слегка отличался от других людей. В школе я был несколько низкорослым, так что тоже чуть-чуть выделялся. С Льюисом та же история. У него была поддержка отца.

Когда ты низкорослый или выделяешься чем-то еще, необходимо отстаивать свое место. Наверное, ты должен быть бойцом. Такое в нашем бизнесе повсеместно», – заявил 92-летний британец.

Экклстоун поделился мнением о другом соотечественнике – напарнике Хэмилтона Джордже Расселле:

«Не могу определиться. Мне он нравится. Он невероятно талантлив. Вопрос в том, готов ли он побеждать. В последней гонке он надеялся, что Карлос [Сайнс] съедет с трассы, атаковал очень и очень активно. Не думаю, что он продумывает гонку так, как это делает Льюис.

На месте владельца команды я бы ухватился за того австралийского парня [Оскара Пиастри из «Макларена»]. Он очень хорош. Но Макс – лучший гонщик из тех, кого я видел».

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27 комментариев

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Мурад Гамидов
Ответ arspurs9
Ему 92 года, это уже старческая чушь, нет смысла воспринимать серьезно)
Очень удобно, конечно. Т е. когда его мысли совпадают с твоими, то можно восхититься трезвостью ума в его годы, а если нет - списать на старческий маразм.
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Нетрезвый Взгляд*
Долгих лет жизни старине Берни. Так накинуть на вентилятор больше не может никто в Ф1.
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Дмитрий Дудников
Срач будет?
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ChewBacca
Лучшие в истории 21 века, возможно, но по поводу абсолюта, можно поспорить
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Великий Алонсо
Ответ brig_Mercury
Вот честно, человеку 92 года, а он действующего гонщика величает лучшим в истории. Он видел Проста, Сенну, Шумахера, Лауду... Согласитесь, это либо кривой перевод либо необъективность. Пока невозможно однозначно ставить Макса лучшим из лучших.
Так он не помнит уже наверное Сенну, Шумахера, наверное уже и про Алонсо забыл, память теперь короткая 😂
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Илья Владимирович
А как же Сенна, Вильнев, Менсен, Хаккинен, Прост и Шуми?
Все хуже тапка?)
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Alex1104
Красавчик Берни. Подогрел интерес
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Lavrentiy0602
лучше сэра негра и на том спасибо
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Сергей Евсеев
Ответ Илья Владимирович
А как же Сенна, Вильнев, Менсен, Хаккинен, Прост и Шуми? Все хуже тапка?)
Он же сказал, раньше считал лучшим Проста. Теперь нет. У вас своя иерархия. Вы наверное тоже со всеми ними были лично знакомы и видели их в паддоке.
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brig_Mercury
Ответ Мурад Гамидов
Очень удобно, конечно. Т е. когда его мысли совпадают с твоими, то можно восхититься трезвостью ума в его годы, а если нет - списать на старческий маразм.
Вот честно, человеку 92 года, а он действующего гонщика величает лучшим в истории. Он видел Проста, Сенну, Шумахера, Лауду... Согласитесь, это либо кривой перевод либо необъективность. Пока невозможно однозначно ставить Макса лучшим из лучших.
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MS89
Берни знатно накидывает на вентилятор. Уж кто-кто, а он точно должен знать, что в этом спорте нельзя выжать все из машины, предварительно не выжав все из людей. Одно без другого невозможно, если речь идет и борьбе за победы и титулы
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Сергей Евсеев
Ответ Великий Алонсо
Ну Вильнев тут вообще не в тему
И этот человек говорит, что разбирается в Ф1. Все поняли, о каком Вильневе идет речь.
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Alex Soul
Согласен Макс действительно наверное лучший гонщик. Но вот это "он один из нас" от Берни, смешно. Макс действительно один из тех, кто живет только гонками. Но это точно не о Берни с его политотой, интригами, контраверсионными историями и другими мутными делами. Он как раз в этом плане больше похож на Хэма чем на более простого Макса.
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mr.Big
Лучший Шумми!!! В каждой эпохе свои герои.
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Сергей Чигорский
Ответ Великий Алонсо
Ну Вильнев тут вообще не в тему
На сколько я понимаю, имели в виду Жиля Вильнёва, а не его сына Жака
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irs118return
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Ответ mr.Big
Лучший Шумми!!! В каждой эпохе свои герои.
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vadned
Ответ mr.Big
Лучший Шумми!!! В каждой эпохе свои герои.
Это все равно что написать "два плюс два равно четыре, но на самом деле - пять". Если Шуми самый лучший, то вторая часть фразы не имеет смысла, так как получается что Шуми лучше любого героя из любой эпохи.
И наоборот, если в каждой эпохе свои герои, то нет никаких лучших на все времена.
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