Макс Ферстаппен об оформлении титула в спринте: «Никаких эмоций. Мне все равно, где я выиграю»

Максу Ферстаппену все равно, в каких обстоятельствах становиться чемпионом.

Гонщик « » может завоевать третий титул уже в субботу на Гран-при Катара – для этого нидерландцу достаточно финишировать шестым в спринте. Макс ответил на вопрос о необычной ситуации.

«Никаких эмоций. Случится это в субботу, воскресенье или через неделю – я знаю, что [титул] на подходе. Но это не то, о чем я слишком много думаю.

Может, это и хорошо? Здорово повеселиться ночью. Реакция на старте [воскресного Гран-при] чуть замедлится. Но я не особо об этом думаю.

Команда проводит просто потрясающий сезон. Мне все равно, где я выиграю. Речь не о том, чтобы победить с запасом в пять гонок или на последнем Гран-при. Не знаю. Я не особо об этом думаю», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Катара пройдет с 6 по 8 октября.

Ферстаппену для чемпионства хватит 6-го места в спринте на Гран-при Катара

Берни Экклстоун: «Ферстаппен – лучший в истории. Хэмилтон выжимает все из людей, Макс – из болида»