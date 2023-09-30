Макс Ферстаппен об оформлении титула в спринте: «Никаких эмоций. Мне все равно, где я выиграю»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Максу Ферстаппену все равно, в каких обстоятельствах становиться чемпионом.

Гонщик «Ред Булл» может завоевать третий титул уже в субботу на Гран-при Катара – для этого нидерландцу достаточно финишировать шестым в спринте. Макс ответил на вопрос о необычной ситуации.

«Никаких эмоций. Случится это в субботу, воскресенье или через неделю – я знаю, что [титул] на подходе. Но это не то, о чем я слишком много думаю.

Может, это и хорошо? Здорово повеселиться ночью. Реакция на старте [воскресного Гран-при] чуть замедлится. Но я не особо об этом думаю.

Команда проводит просто потрясающий сезон. Мне все равно, где я выиграю. Речь не о том, чтобы победить с запасом в пять гонок или на последнем Гран-при. Не знаю. Я не особо об этом думаю», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Катара пройдет с 6 по 8 октября.

Ферстаппену для чемпионства хватит 6-го места в спринте на Гран-при Катара

Берни Экклстоун: «Ферстаппен – лучший в истории. Хэмилтон выжимает все из людей, Макс – из болида»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilia rus
А потом выезжает на трассу и делом доказывает свои слова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий