MotoGP. Гран-при Японии. Мартин выиграл гонку, Баньяя – 2-й, Марк Маркес – 3-й

Хорхе Мартин выиграл Гран-при Японии.

Благодаря победе пилот «Прамак-Дукати» до трех очков сократил отставание от Франческо Баньяйи в общем зачете – итальянец закончил заезд на втором месте. Третьим же финишировал – для него это стало первым попаданием на подиум почти за год.

Из-за погодных условий дистанцию гонки сократили вдвое – с 24 до 12 кругов. При этом на финише гонщикам присудили сто процентов полагающихся очков.

MotoGP

Гран-при Японии

Мотеги

01 октября 2023 года

Гонка

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 24.06,314

2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,413

3. Марк Маркес («Хонда») +2,013

4. Марко Беццекки («ВР46») +2,943

5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +3,181

6. («КТМ») +6,837

7. Аугусто Фернандес («ГасГас») +7,587

8. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +8,602

9. Рауль Фернандес («РНФ») +11,229

10. («Ямаха») +12,244

11. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +14,714

12. Хоан Мир («Хонда») +14,924

13. Кэлд Кратчлоу («Ямалубе») +16,057

14. (« ») +17,253

15. Пол Эспаргаро («ГасГас») +24,921

16. Микеле Пирро («Дукати») +33,962

17. Франко Морбиделли («Ямаха») +74,934

18. Мигел Оливейра («РНФ»)

19. Маверик Виньялес («Априлия»)

Сошли:

Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Положение в общем зачете, топ-5

1. Франческо Баньяя – 319 очков

2. Хорхе Мартин – 316

3. Марко Беццекки – 265

4. Брэд Биндер – 201

5. Алеш Эспаргаро – 171