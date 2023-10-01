MotoGP. Гран-при Японии. Мартин выиграл гонку, Баньяя – 2-й, Марк Маркес – 3-й
Хорхе Мартин выиграл Гран-при Японии.
Благодаря победе пилот «Прамак-Дукати» до трех очков сократил отставание от Франческо Баньяйи в общем зачете – итальянец закончил заезд на втором месте. Третьим же финишировал Марк Маркес – для него это стало первым попаданием на подиум почти за год.
Из-за погодных условий дистанцию гонки сократили вдвое – с 24 до 12 кругов. При этом на финише гонщикам присудили сто процентов полагающихся очков.
MotoGP
Гран-при Японии
Мотеги
01 октября 2023 года
Гонка
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 24.06,314
2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,413
3. Марк Маркес («Хонда») +2,013
4. Марко Беццекки («ВР46») +2,943
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +3,181
6. Джек Миллер («КТМ») +6,837
7. Аугусто Фернандес («ГасГас») +7,587
8. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +8,602
9. Рауль Фернандес («РНФ») +11,229
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +12,244
11. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +14,714
12. Хоан Мир («Хонда») +14,924
13. Кэлд Кратчлоу («Ямалубе») +16,057
14. Штефан Брадль («Хонда») +17,253
15. Пол Эспаргаро («ГасГас») +24,921
16. Микеле Пирро («Дукати») +33,962
17. Франко Морбиделли («Ямаха») +74,934
18. Мигел Оливейра («РНФ»)
19. Маверик Виньялес («Априлия»)
Сошли:
Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)
Брэд Биндер («КТМ»)
Положение в общем зачете, топ-5
1. Франческо Баньяя – 319 очков
2. Хорхе Мартин – 316
3. Марко Беццекки – 265
4. Брэд Биндер – 201
5. Алеш Эспаргаро – 171
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