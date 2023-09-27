Алекс Албон: «С Квятом мы не делились советами, это было настоящее соперничество, а с Сарджентом сражаемся с другими командами»

Теги Ред Булл Уильямс Альфа Таури Формула-1 Даниил Квят Макс Ферстаппен Александр Албон Логан Сарджент Авто

Алекс Албон вспомнил о соперничестве с Даниилом Квятом в «Торо Россо».

Албон провел первую часть сезона-2019 в паре с российским пилотом, а после летнего перерыва отправился на повышение в «Ред Булл», где стал напарником Макса Ферстаппена.

По словам Алекса, сотрудничество с Логаном Сарджентом в «Уильямсе» отличается от того, что происходило в системе «Ред Булл». Тайский гонщик завоевал 21 очко в нынешнем сезоне, новичок «Формулы-1» пока не попадал в топ-10.

«Когда я думаю о том, как гонялся с Даней и Максом… Особенно с Даней, конечно – мы в гораздо большей степени были соперниками, так как оба выступали за молодежную команду и стремились победить друг друга. Такая в то время была обстановка в «Торо Россо».

Мы до сих пор очень хорошо ладим. Но тогда мы не давали друг другу советов или чего-то такого. В конце концов, это было настоящее соперничество.

С Максом я скорее старался набрать скорость. Внимание было в основном сосредоточено на том, чтобы разобраться в болиде. Но я не спрашивал у Макса вопросы вроде: «Как ты управляешь этой штукой?»

Что касается Логана, то ситуация слегка отличается. Машину нужно улучшать, и есть четкий путь, которому мы хотим следовать. В целом мы оба весьма открыты, и такого же соперничества друг с другом нет.

Мы сражаемся с другими командами – так я вижу ситуацию – так что диалог очень открытый. Особенно если он или я находим что-то, что делает ощущения в машине лучше или дает направление на уик-энд или следующий сезон. Мы делимся этим. Мы хотим сражаться в третьем сегменте квалификации, а не в первом, так что есть небольшая разница», – поделился мыслями Албон.

Албон может выступить в гонке «24 часа Дайтоны» – этап пройдет в конце января 2024 года

Валттери Боттас о столкновении: «Стоит поговорить с Сарджентом – выяснить, о чем он вообще думал»

3 комментария

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LOL_LOL
Сержант больше с отбойниками сражается
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RusSt
Сарджент вот именно сражается с другими командами. В воскресенье вот с Боттасом успешно сразился)
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Максон Ферстаппен
Албон и Квят сражались, потому что были пилотами плюс-минус одного уровня. А сражение Албон-Сарджент было бы похоже на избиение ребёнка, так же как и Албон-Ферстаппен
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