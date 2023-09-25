Кевин Магнуссен: «Напарник Переса едет к очередному титулу, а он сражается с «Хаасом» в хвосте. Дерьмовый маневр в дерьмовом положении»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Кевин Магнуссен Хаас Макс Ферстаппен контент Авто

Кевин Магнуссен оценил аварию с Серхио Пересом в Японии.

Гонщик «Ред Булл» сошел после столкновения, Магнуссен завершил гонку последним. Пилот «Хааса» отметил разницу в скорости между Пересом и его напарником Максом Ферстаппеном.

«Перес сломал мою гонку. Пришлось заезжать в боксы, и для стратегии с двумя пит-стопами останавливаться было слишком рано. Я просто следил за шинами весь заезд, и все равно износ оказался больше, чем должен был.

Его напарник едет к очередному титулу, а он сражается с нами в хвосте. Это был отчаянный маневр, но что есть, то есть.

Думаю, он сам себя наказал. Получился естественный штраф. Ситуация не выглядит для него хорошо. Он оказался в дерьмовом положении и провел дерьмовый маневр», – сообщил Кевин.

«Катастрофа». Серхио Перес о Гран-при Японии

8 комментариев

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Ascari
Эх Кевин, в прошлом году все говорили: " как круто что его вернули в гонки, как отлично он едет", а в этом году уже по другому: "зачем его вернули, он ведь проигрывает Халку везде? Лучше бы новичка подписали..."
Вот и Перес творил чудеса в середняках, а в топе сам стал середняком.
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sportyara
Поведение Перса очень напоминает поведение Де Вриса в его последних гонках - оба пытались выжать из себя и болида скорость, которой ни у них, ни у болида не было. Как следствие - глупые маневры, ненужный риск, попытки выдать максимум там, где это будет, мягко говоря, лишним.
Обречённые так себя не ведут. А как ведут? Вспомните Боттаса во второй половине его последнего сезона в Мерседес.
Как итог, полагаю, РБ ещё не объявил Пересу о его уходе, вероятно, ему нужно показать себя в следующие несколько гонок: будет результат, будет и сохранение контракта на 2024. Вот он и пытается сделать то, что сделать не в состоянии.
Следим за шоу в его исполнении дальше.
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Антон Якимцев
Серхио Перес - странный предмет, вроде в Ред Булле, а вроде бы нет.
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Руслан Бекиров
Ответ sportyara
Поведение Перса очень напоминает поведение Де Вриса в его последних гонках - оба пытались выжать из себя и болида скорость, которой ни у них, ни у болида не было. Как следствие - глупые маневры, ненужный риск, попытки выдать максимум там, где это будет, мягко говоря, лишним. Обречённые так себя не ведут. А как ведут? Вспомните Боттаса во второй половине его последнего сезона в Мерседес. Как итог, полагаю, РБ ещё не объявил Пересу о его уходе, вероятно, ему нужно показать себя в следующие несколько гонок: будет результат, будет и сохранение контракта на 2024. Вот он и пытается сделать то, что сделать не в состоянии. Следим за шоу в его исполнении дальше.
Вот даже добавить нечего
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Ihor Soldatkin
Ответ sportyara
Поведение Перса очень напоминает поведение Де Вриса в его последних гонках - оба пытались выжать из себя и болида скорость, которой ни у них, ни у болида не было. Как следствие - глупые маневры, ненужный риск, попытки выдать максимум там, где это будет, мягко говоря, лишним. Обречённые так себя не ведут. А как ведут? Вспомните Боттаса во второй половине его последнего сезона в Мерседес. Как итог, полагаю, РБ ещё не объявил Пересу о его уходе, вероятно, ему нужно показать себя в следующие несколько гонок: будет результат, будет и сохранение контракта на 2024. Вот он и пытается сделать то, что сделать не в состоянии. Следим за шоу в его исполнении дальше.
Про Боттаса мимо.
Ехать "по настроению" он стал в начале осени не до, а как раз сразу после обьявления о будущем переходе Расселла
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proto88
С Переслм все странно. Ехал на уровне в начале сезона. Брал победы. Первые ряды. Как только в прессе начались разговоры о борьбе за титул. Скорость пропала. Уверенность тоже. Что хотите то и говорите. Но выглядет немного страннл.
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sportyara
Ответ Ihor Soldatkin
Про Боттаса мимо. Ехать "по настроению" он стал в начале осени не до, а как раз сразу после обьявления о будущем переходе Расселла
Как раз об этом я и пишу. Как только ему сообщили, что команда его не продлевает - он просто перестал ехать.
Перес пока в другой стадии - выдать 130%. Значит решения по нему у РБ пока нет.
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