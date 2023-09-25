Кевин Магнуссен: «Напарник Переса едет к очередному титулу, а он сражается с «Хаасом» в хвосте. Дерьмовый маневр в дерьмовом положении»

Кевин Магнуссен оценил аварию с Серхио Пересом в Японии.

Гонщик « » сошел после столкновения, завершил гонку последним. Пилот « » отметил разницу в скорости между Пересом и его напарником .

«Перес сломал мою гонку. Пришлось заезжать в боксы, и для стратегии с двумя пит-стопами останавливаться было слишком рано. Я просто следил за шинами весь заезд, и все равно износ оказался больше, чем должен был.

Его напарник едет к очередному титулу, а он сражается с нами в хвосте. Это был отчаянный маневр, но что есть, то есть.

Думаю, он сам себя наказал. Получился естественный штраф. Ситуация не выглядит для него хорошо. Он оказался в дерьмовом положении и провел дерьмовый маневр», – сообщил Кевин.

«Катастрофа». Серхио Перес о Гран-при Японии