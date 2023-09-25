Кевин Магнуссен: «Напарник Переса едет к очередному титулу, а он сражается с «Хаасом» в хвосте. Дерьмовый маневр в дерьмовом положении»
Кевин Магнуссен оценил аварию с Серхио Пересом в Японии.
Гонщик «Ред Булл» сошел после столкновения, Магнуссен завершил гонку последним. Пилот «Хааса» отметил разницу в скорости между Пересом и его напарником Максом Ферстаппеном.
«Перес сломал мою гонку. Пришлось заезжать в боксы, и для стратегии с двумя пит-стопами останавливаться было слишком рано. Я просто следил за шинами весь заезд, и все равно износ оказался больше, чем должен был.
Его напарник едет к очередному титулу, а он сражается с нами в хвосте. Это был отчаянный маневр, но что есть, то есть.
Думаю, он сам себя наказал. Получился естественный штраф. Ситуация не выглядит для него хорошо. Он оказался в дерьмовом положении и провел дерьмовый маневр», – сообщил Кевин.
Вот и Перес творил чудеса в середняках, а в топе сам стал середняком.
Обречённые так себя не ведут. А как ведут? Вспомните Боттаса во второй половине его последнего сезона в Мерседес.
Как итог, полагаю, РБ ещё не объявил Пересу о его уходе, вероятно, ему нужно показать себя в следующие несколько гонок: будет результат, будет и сохранение контракта на 2024. Вот он и пытается сделать то, что сделать не в состоянии.
Следим за шоу в его исполнении дальше.
Ехать "по настроению" он стал в начале осени не до, а как раз сразу после обьявления о будущем переходе Расселла
Перес пока в другой стадии - выдать 130%. Значит решения по нему у РБ пока нет.