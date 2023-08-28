Рекорды Ферстаппена и Алонсо, Лоусон заменил травмированного Риккардо, состав «Хааса»-2024 и другие события Гран-при Нидерландов

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Нидерландов «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен выиграл домашнюю гонку, одержал девятую победу подряд и повторил рекорд Феттеля. Для «Ред Булл» это 14-й успех кряду – предыдущий рекорд «Макларена»-1988 (11 побед подряд) остался далеко позади.

Вторым хаотичный заезд завершил Алонсо, третьим – Гасли. Фернандо стал гонщиком дня, завоевал седьмой подиум в году и 105-й в карьере и побил рекорд Михаэля Шумахера по интервалу между первым и последним попаданием в призы.

2. Риккардо сломал запястье в результате двойной аварии с Пиастри в практике, за «Альфа Таури» выступил дебютант «Ф-1» Лиам Лоусон, финишировавший 13-м. Даниэль прокомментировал неудачный инцидент и перенес операцию. Австралиец почти наверняка пропустит по меньшей мере Гран-при Италии, который пройдет в эти выходные.

3. Мощнейший «Уильямс» впервые с 2017 года пробился в третий сегмент квалификации двумя машинами, Албон стартовал четвертым и финишировал восьмым. Сарджент же после дебютного попадания в топ-10 квалификации разбил болид и сделал то же самое в воскресенье.

4. «Хаас» подтвердил Хюлькенберга и Магнуссена на сезон-2024, все известные на данный момент составы команд «Ф-1» – здесь.

5. Ферстаппену грозит наказание за превышение скорости на 34 км/ч и опасное управление «Валькирией»

6. Стролл рассматривает уход из «Ф-1» в профессиональный теннис, утверждала пресса. Сам Ланс в ответ на слухи пошутил, что ему нужно поработать над бэкхендом, чтобы сражаться с Джоковичем и Алькарасом.

7. Масса объяснил, что оспаривает в суде титул Хэмилтона 2008 года не из-за денег, Льюис заявил, что не помнит произошедшее 15 лет назад, Попов посчитал, что Фелипе «позорится в глазах болельщиков».

8. Удивительные приключения Переса в «Ред Булл»: Марко намекнул на досрочный разрыв контракта, но затем объявил, что Серхио останется в команде в 2024-м.

9. Боттас финишировал 20-м из 1000 участников велогонки в США.

10. Новая информация о сделке Хэмилтона и «Мерседеса»: утверждается, что зарплата в 64 миллиона долларов согласована, расхождения касаются времени для спонсоров команды.

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов и повторил рекорд Феттеля по числу побед подряд

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов

Результаты гонок в других сериях

1. Новалак выиграл основную гонку «Формулы-2» в Зандворте с 13-го места, спринт отменили из-за дождя, поул достался Кроуфорду.

2. Индикар. Диксон одержал 2-ю победу подряд и сократил отставание от Палоу.

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🔔 Гонки на этой неделе

1. Гран-при Италии «Ф-1», этапы «Ф-2» и «Ф-3» (1-3 сентября).

2. Гран-при Каталонии MotoGP (1-3 сентября).

3. Гран-при Портленда «Индикара» (3 сентября).

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