Джордж Расселл: «Если не считать первый круг, гонка в Вегасе вышла неприятной»

Расселл рассказал, с какими проблемами столкнулся в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса » отметил, что трудности с рулем, которые возникли у него в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса , сохранились и в гонке.

В Неваде британец финишировал третьим, но после дисквалификации «Макларенов» из-за износа планки поднялся на вторую строчку.

«У меня все еще были проблемы с рулем. Начиная с пятого круга, я испытывал те же трудности, что и в квалификации. Я пытался разобраться с проблемой и привыкнуть к этим сложностям – и, кажется, на первом отрезке темп получился вполне хорошим.

В начале второго отрезка, когда [Макс] Ферстаппен выехал с пит-стопа, я подумал начать атаковать, чтобы попробовать забрать лидерство. В итоге я израсходовал шины – особенно переднюю правую.

Я сказал команде, что вряд ли дотяну до финиша на этом комплекте, но с учетом отрывов они были уверены, что все получится. Однако с каждым кругом становилось труднее. Я ехал все медленнее и медленнее – было совсем не весело.

Третье место – лучшее, чего я мог достичь. Если не считать первый круг, гонка вышла неприятной», – сказал Расселл .

