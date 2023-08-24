Стролл рассматривает уход из «Ф-1» в профессиональный теннис (The Race)

Ланс Стролл может завершить карьеру гонщика «Формулы-1».

Пилот набрал 47 очков в 2023 году против 149 у напарника по «Астон Мартин» . Владельцем команды является отец канадца Лоренс Стролл.

Британский журналист Бен Андерсон сообщил, что Ланс может попробовать себя в профессиональном теннисе. Редактор The Race также назвал возможных сменщиков Стролла.

«Он слишком сильно отстает от партнера по «Астон Мартин», но, если говорить реалистично, может покинуть команду лишь добровольно, потому что контракт продлевается автоматически благодаря отцу.

Существуют сообщения, что он рассматривает переход в профессиональный теннис. Таким образом, если он покинет «Астон Мартин», в команде появится свободное место.

В теории кокпит будет вакантным на сезон-2024 или 2025, и есть пилоты, возглавляющие очередь. Скажем, , а позади него или – гонщики с тесными отношениями с «Хондой», которая будет поставлять моторы «Астон Мартин» с 2026 года. Но команда не будет отметать и другие варианты, например, Оскара Пиастри, который произвел сильное впечатление как новичок. Несомненно, это тот пилот, с которым хочется провести переговоры по истечении контракта с « », – заявил Андерсон в подкасте The Race.

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