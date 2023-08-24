Стролл рассматривает уход из «Ф-1» в профессиональный теннис (The Race)

Теги Макларен Фернандо Алонсо Хонда Формула-1 Астон Мартин Даниэль Риккардо Ланс Стролл Александр Албон Лоренс Стролл Юки Цунода Оскар Пиастри Авто

Ланс Стролл может завершить карьеру гонщика «Формулы-1».

Пилот набрал 47 очков в 2023 году против 149 у напарника по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Владельцем команды является отец канадца Лоренс Стролл.

Британский журналист Бен Андерсон сообщил, что Ланс может попробовать себя в профессиональном теннисе. Редактор The Race также назвал возможных сменщиков Стролла.

«Он слишком сильно отстает от партнера по «Астон Мартин», но, если говорить реалистично, может покинуть команду лишь добровольно, потому что контракт продлевается автоматически благодаря отцу.

Существуют сообщения, что он рассматривает переход в профессиональный теннис. Таким образом, если он покинет «Астон Мартин», в команде появится свободное место.

В теории кокпит будет вакантным на сезон-2024 или 2025, и есть пилоты, возглавляющие очередь. Скажем, Даниэль Риккардо, а позади него Алекс Албон или Юки Цунода – гонщики с тесными отношениями с «Хондой», которая будет поставлять моторы «Астон Мартин» с 2026 года. Но команда не будет отметать и другие варианты, например, Оскара Пиастри, который произвел сильное впечатление как новичок. Несомненно, это тот пилот, с которым хочется провести переговоры по истечении контракта с «Маклареном», – заявил Андерсон в подкасте The Race.

Алонсо признал роль ментора в «Астон Мартин». Главная задача – обучение и команды, и сына владельца в напарниках

Ланс Стролл: «Мне нужно немного прибавить в скорости, прямо сейчас Алонсо быстрее меня»

11 комментариев

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Aibek Mak
Папочка организует новый турнир и Ланс будет там брать трофеи)) а если серьезно как можно начать играть в профессиональный теннис вот так взять и начать
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Рнпрл Аари
Стролл старший: "А чё в смысле?"
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Jurgen Klinsmann
талантливый человек талантлив во всем.
+3
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Kasper N . P .
с двумя сломанными запястьями в 25 лет в теннис, ага
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Егор Арефьев
Ответ Aibek Mak
Папочка организует новый турнир и Ланс будет там брать трофеи)) а если серьезно как можно начать играть в профессиональный теннис вот так взять и начать
Хорошо быть сыном миллиардера что у нас, что у них.
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Великий Алонсо
Рано что-то он в проф.теннис собрался 🤣🤣🤣
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Streetbor
будет с полугреком в твиттере рубиться 😀
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tick_tick_BOOM
Определенное сходство с Федерером у Ланса имеется. Внешнее сходство.
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voroninboris
Эх, не видать Джоковичу рекорда по кол-ву выигранных турниров..
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Орбит Орбит
заметили как часто начали хоронить Строла когда рядом Алонсо. когда рядом катал Ыеттель никто и не пищал
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Lestyv
Талантливый человек талантлив во всем!
Будет в парных разрядах выступать, в паре с Джоковичем
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