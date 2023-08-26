Фелипе Масса об иске: «Я делаю это ради справедливости, а не ради денег»

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал свое решение подать иск в адрес «Ф-1» и с целью оспорить результаты сезона-2008.

Масса настаивает на том, что стал бы чемпионом 2008 года, если бы не события на Гран-при Сингапура, когда результаты заезда изменились из-за аварии, в которую специально попал выступавший за « » .

Обстоятельства той гонки вскрылись лишь позже, однако не так давно стало известно, что Берни Экклстоун и Макс Мосли (руководитель «Ф-1» и президент ФИА на тот момент) узнали обо всем уже по ходу того сезона.

Масса по итогам сезона проиграл борьбу за титул – разница составила один балл.

«Совершенно очевидно, что мы закончим дело только тогда, когда получим результат, который посчитаем справедливым с точки зрения спорта.

Именно поэтому мы решили собрать очень большую команду юристов. Я делаю это ради спорта, делаю это – чтобы показать, что манипуляциям не место в нашем спорте.

Я делаю это не ради денег, а ради спортивной справедливости. Поэтому все, что некоторые люди пытаются писать про денежные мотивы совершенно не соответствует действительности.

Да, конечно, в иск входит и денежная компенсация. Ведь я прямо сейчас, например, трачу существенные суммы на это дело. Но делаю я все это точно не ради денег.

Я определенно настроен весьма оптимистично. Потому что сейчас предельно ясно, что с учетом всего, что случилось на Гран-при Сингапура 2008 года, та гонка должна была быть отменена, а этого не произошло. В итоге никто не был наказан, все случившееся было совершенно неприемлемым.

Важно, чтобы люди знали, что именно произошло в той гонке. И важно, чтобы люди поняли, что из-за результатов той гонки результаты чемпионата были подтасованы», – рассказал Масса.

Адвокаты Массы подали судебный иск с целью получения компенсации и признания бразильца чемпионом «Формулы-1» 2008 года