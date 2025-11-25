Жан Алези о дисквалификации «Макларена»: «Это подарок для всех фанатов автоспорта»
Бывший пилот «Ф-1» Жан Алези прокомментировал дисквалификацию обоих «Макларенов» на Гран-при Лас-Вегаса.
Ландо Норрис и Оскар Пиастри были исключены из протокола заезда из-за превышения лимита износа планки.
За счет этого победивший пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнялся с Пиастри в личном зачете и сократил отставание от Норриса до 24 очков за два этапа до конца сезона.
«В «Макларене» допустили невинную ошибку. Тот факт, что им не удалось должным образом все проверить из-за погодных условий, помешал подобрать подходящие настройки. Ошибка в них привела к фатальному износу планки под днищем болида.
Сенсационная ошибка на такой стадии чемпионата. Но в то же время это подарок для всех фанатов автоспорта. У нас отличный финиш и претендент на титул в виде Ферстаппена, способного совершить исторический подвиг. Им восхищаются и его поддерживают даже те, кто его не любит», – рассуждает Алези.
Безумие: Ферстаппен вдруг почти догнал Норриса. Из-за дисквала «Макларена»!