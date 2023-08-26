Даниэль Риккардо об аварии: «Я врезался бы либо в Пиастри, либо в стену»

Теги Макларен Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Гран-при Нидерландов Лиам Лоусон Оскар Пиастри Авто

Даниэль Риккардо высказался об аварии, в которой сломал запястье.

Инцидент произошел во время второй тренировки перед Гран-при Нидерландов. Гонщик «Альфа Таури» влетел в барьеры вслед за пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри. Даниэль не выступает в оставшихся сессиях в Зандворте, его заменяет Лиам Лоусон.

«Я был очень рад вернуться после перерыва. День шел довольно здорово. Мы внесли кое-какие изменения перед второй практикой, и ощущения во время кругов на «харде» перед аварией были хорошими, мы прибавляли. Мы выглядели конкурентоспособно, у меня был позитивный настрой.

Помню, как въезжал в третий поворот – я уже был в повороте и увидел Пиастри. Так что я врезался бы либо в него, либо в стену. Когда я оказался в стене, мне не хватило времени, чтобы убрать руки с руля, и руль ударил по руке. Очень не повезло, я расстроен, но постараюсь восстановиться как можно быстрее. В то же время нужно все сделать правильно, чтобы я вернулся сильным и конкурентоспособным.

Желаю команде выступить хорошо – жаль, что планы опять поменялись. Для Лиама это шанс, и я желаю ему и команде провести сильный уик-энд», – заявил Риккардо.

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Я думаю все теперь зависит от Лоусона, если будет ехать на уровне Де Вриса, то Риккардо вернётся за руль, если наравне с Цунодой, то уже вряд ли
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