Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера по интервалу между первым и последним подиумом

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Малайзии Кими Райкконен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Гран-при Нидерландов Авто

Второе место Фернандо Алонсо на Гран-при Нидерландов стало историческим для «Формулы-1».

Двукратный чемпион мира превзошел рекорд по интервалу между первым и последним попаданием в призы, установленный Михаэлем Шумахером.

Впервые испанец оказался на подиуме на Гран-при Малайзии-2003, а спустя 20 лет, 5 месяцев и 4 дня попал в топ-3 в 105-й раз. Показатель семикратного чемпиона «Ф-1» – 20 лет, 3 месяца и 2 дня, третья строчка на счету победителя сезона-2007 Кими Райкконена (16 лет, 8 месяцев и 8 дней), ближайшим преследователем Алонсо из числа действующих пилотов является Льюис ХэмилтонМерседес», 16 лет, 3 месяца и 21 день).

Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов

Алонсо завоевал 105-й подиум в карьере и 7-й в 2023 году

5 комментариев

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Minuvert
Мастодонт в мире гонок, респект!
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Великий Алонсо
Фернандо уникален. Михаэль в 42 года уже даже близко был совсем не тот что раньше, Алонсо в 42 года до сих пор феерит, до сих пор лучший гонщик планеты, он особенный.
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Дмитрий Фурсов
Ответ Mittermeyer
Интересно, есть ли рекорд по самому продолжительному интервалу между победами? Наверно Алонсо его обладатель
Есть, но для его установки Алонсо надо победить в гонке
+1
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Evgeni_Mikhalev
Ответ Mittermeyer
Интересно, есть ли рекорд по самому продолжительному интервалу между победами? Наверно Алонсо его обладатель
Вроде как у Кими с его победой в Остине.
+1
0
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Mittermeyer
Интересно, есть ли рекорд по самому продолжительному интервалу между победами? Наверно Алонсо его обладатель
0
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