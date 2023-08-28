Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера по интервалу между первым и последним подиумом

Второе место на Гран-при Нидерландов стало историческим для «Формулы-1».

Двукратный чемпион мира превзошел рекорд по интервалу между первым и последним попаданием в призы, установленный .

Впервые испанец оказался на подиуме на Гран-при Малайзии-2003, а спустя 20 лет, 5 месяцев и 4 дня попал в топ-3 в 105-й раз. Показатель семикратного чемпиона «Ф-1» – 20 лет, 3 месяца и 2 дня, третья строчка на счету победителя сезона-2007 (16 лет, 8 месяцев и 8 дней), ближайшим преследователем Алонсо из числа действующих пилотов является (« », 16 лет, 3 месяца и 21 день).

Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов

Алонсо завоевал 105-й подиум в карьере и 7-й в 2023 году