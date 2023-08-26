Гран-при Нидерландов-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

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В воскресенье, 27 августа, в Зандворте пройдет 13-я гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Нидерландов. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Зандворт
27 августа 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Джордж Расселл («Мерседес»)
4. Алекс Албон («Уильямс»)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
6. Карлос Сайнс («Феррари»)
7. Серхио Перес («Ред Булл»)
8. Оскар Пиастри («Макларен»)
9. Шарль Леклер («Феррари»)
10. Логан Сарджент («Уильямс»)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
12. Пьер Гасли («Альпин»)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
16. Эстебан Окон («Альпин»)
17. Юки Цунода («Альфа Таури»)
18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
 
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2 комментария

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Мадина Уйгурова
Первая тройка, если не будет технических проблем, так завтра и финиширует. Трасса не обгонная, а эти 3 болида в гоночном темпе самые быстрые в пелетоне. Перез может скинуть кого-то из англичан единственное.
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orwell
Ответ Мадина Уйгурова
Первая тройка, если не будет технических проблем, так завтра и финиширует. Трасса не обгонная, а эти 3 болида в гоночном темпе самые быстрые в пелетоне. Перез может скинуть кого-то из англичан единственное.
неа. Ферстаппен - Перес - Рассел. запишите мой твит.
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