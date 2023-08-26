Гран-при Нидерландов-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье, 27 августа, в Зандворте пройдет 13-я гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Нидерландов. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Зандворт

27 августа 2023 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Алекс Албон («Уильямс»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Серхио Перес («Ред Булл»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Шарль Леклер («Феррари»)

10. Логан Сарджент («Уильямс»)

11. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

16. Эстебан Окон («Альпин»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

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