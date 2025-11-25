Фредерик Вассер о критике Элканна: «Нужно воспринимать это как поддержку»

Вассер отреагировал на недовольство босса «Феррари» пилотами команды.

Руководитель «Феррари» считает, что заявление президента компании Джона Элканна несло в себе позитивный смысл и было призвано мотивировать Скудерию.

Ранее, после этапа в Бразилии, Элканн сказал, что пилотам «Феррари» надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже».

«Конечно, он хочет, чтобы команда выступала лучше, чтобы она лучше справлялась и работала сообща. Мы должны воспринимать это как позитивное сообщение и поддержку.

Естественно, уик-энд в Лас-Вегасе оказался непростым, но это никак не связано с выступлением пилотов. Это скорее технический вопрос», – заявил Вассер после этапа в Неваде.

