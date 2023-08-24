Льюис Хэмилтон об иске Массы: «У меня плохая память, я мало что помню. И не думаю о том, что случилось 15 лет назад»

Пилот « » прокомментировал ситуацию с иском, который подал в адрес ФИА и «Формулы-1».

Масса пытается добиться от «Ф-1» признания того, что события Гран-при Сингапура 2008 года были подстроены и в противном случае именно он бы выиграл чемпионский титул.

«У меня очень плохая память, так что мало что помню, если честно. Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас, на помощи команде вернуться в гонку за победу в чемпионате. Я не особо думаю о том, что случилось 15 лет назад», – рассказал Хэмилтон.

Адвокаты Массы подали судебный иск с целью получения компенсации и признания бразильца чемпионом «Формулы-1» 2008 года