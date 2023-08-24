Льюис Хэмилтон об иске Массы: «У меня плохая память, я мало что помню. И не думаю о том, что случилось 15 лет назад»

Теги Фелипе Масса Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию с иском, который Фелипе Масса подал в адрес ФИА и «Формулы-1».

Масса пытается добиться от «Ф-1» признания того, что события Гран-при Сингапура 2008 года были подстроены и в противном случае именно он бы выиграл чемпионский титул.

«У меня очень плохая память, так что мало что помню, если честно. Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас, на помощи команде вернуться в гонку за победу в чемпионате. Я не особо думаю о том, что случилось 15 лет назад», – рассказал Хэмилтон.

Адвокаты Массы подали судебный иск с целью получения компенсации и признания бразильца чемпионом «Формулы-1» 2008 года

8 комментариев

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RG26
Просто не хочет лезть, чтобы не давать стороне Массы никакой возможности зацепиться за слова. Но думаю, что он прекрасно все помнит, при том что его вины-то и нет.
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Мария Голденштерн
Вроде ещё молодой, а уже деменция.)
+2
0
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LechK1nG
Ответ alex1382
а про 2021 год говорит, что очень долго будет всё помнить. Что Люсёк, что его фаны...один в один
Тут просто память ещё позволяет помнить, пока не до такой степени подводит
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ibra207
Ответ Mittermeyer
Чего еще можно от Алекса ожидать. Может потому что в 2021 он был потерпевшей стороной. А в 2008 он вообще ничего Массе не сделал, все вопросы к руководству Рено, все таки эта команда ответственна за крашгейт. Льюис со своей стороны выиграл титул честно, все вопросы к Флавио Бриаторе. Пускай отбирают титул у Алонсо, все таки авария была для него и отдают его Массе.
Алонсо в том году не был чемпионом.
Как у него могут забрать титул полученный в другом году😁 Ты о чем вообще))?
Тот кто заварил эту кашу, был наказан. Причём тут Хемильтон и почему надо у него отбирать титул тоже не совсем ясно.
У Массы был весь сезон, он не смог.
А все эти его потуги и претензии спустя 15 лет выглядят просто жалко.
Не зря это бесхребетное тело мне всегда не нравилось.
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alex1382
а про 2021 год говорит, что очень долго будет всё помнить. Что Люсёк, что его фаны...один в один
+3
-2
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Mittermeyer
Ответ alex1382
а про 2021 год говорит, что очень долго будет всё помнить. Что Люсёк, что его фаны...один в один
Чего еще можно от Алекса ожидать. Может потому что в 2021 он был потерпевшей стороной. А в 2008 он вообще ничего Массе не сделал, все вопросы к руководству Рено, все таки эта команда ответственна за крашгейт. Льюис со своей стороны выиграл титул честно, все вопросы к Флавио Бриаторе. Пускай отбирают титул у Алонсо, все таки авария была для него и отдают его Массе.
+3
-2
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Василий Боков
за то я прекрааааасно помню 2008 как Хэма Глок специально без борьбы пропустил 😡
+2
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irs118return
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недосемикратному все досталось на шару поэтому и не переживает. а по поводу непомнит просто врёт, целый титул на кону, хоть и липовый😄
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