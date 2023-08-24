Льюис Хэмилтон об иске Массы: «У меня плохая память, я мало что помню. И не думаю о том, что случилось 15 лет назад»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию с иском, который Фелипе Масса подал в адрес ФИА и «Формулы-1».
Масса пытается добиться от «Ф-1» признания того, что события Гран-при Сингапура 2008 года были подстроены и в противном случае именно он бы выиграл чемпионский титул.
«У меня очень плохая память, так что мало что помню, если честно. Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас, на помощи команде вернуться в гонку за победу в чемпионате. Я не особо думаю о том, что случилось 15 лет назад», – рассказал Хэмилтон.
Адвокаты Массы подали судебный иск с целью получения компенсации и признания бразильца чемпионом «Формулы-1» 2008 года
Как у него могут забрать титул полученный в другом году😁 Ты о чем вообще))?
Тот кто заварил эту кашу, был наказан. Причём тут Хемильтон и почему надо у него отбирать титул тоже не совсем ясно.
У Массы был весь сезон, он не смог.
А все эти его потуги и претензии спустя 15 лет выглядят просто жалко.
Не зря это бесхребетное тело мне всегда не нравилось.