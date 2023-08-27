Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Нидерландов
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 339 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 201
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 168
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 156
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 102
6. Шарль Леклер («Феррари») – 99
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 99
8. Ландо Норрис («Макларен») – 75
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 47
10. Пьер Гасли («Альпин») – 37
11. Эстебан Окон («Альпин») – 36
12. Оскар Пиастри («Макларен») – 36
13. Алекс Албон («Уильямс») – 15
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 3
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
21. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
22. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 540 очков
2. «Мерседес» – 255
3. «Астон Мартин» – 215
4. «Феррари» – 201
5. «Макларен» – 111
6. «Альпин» – 73
7. «Уильямс» – 15
8. «Хаас» – 11
9. «Альфа Ромео» – 9
10. «Альфа Таури» – 3
Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
8 комментариев