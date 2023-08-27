Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов-2023

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Нидерландов
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 339 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 201
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 168
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 156
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 102
6. Шарль Леклер («Феррари») – 99
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 99
8. Ландо Норрис («Макларен») – 75
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 47
10. Пьер Гасли («Альпин») – 37
11. Эстебан Окон («Альпин») – 36
12. Оскар Пиастри («Макларен») – 36
13. Алекс Албон («Уильямс») – 15
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 3
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
21. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
22. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 540 очков
2. «Мерседес» – 255
3. «Астон Мартин» – 215
4. «Феррари» – 201
5. «Макларен» – 111
6. «Альпин» – 73
7. «Уильямс» – 15
8. «Хаас» – 11
9. «Альфа Ромео» – 9
10. «Альфа Таури» – 3
 

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й

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8 комментариев

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Дмитрий Фурсов
Ферстаппен конечно бог в этом сезоне. Невзирая на самовоз, который у него безусловно есть, он вообще не ошибается. Сегодня была гонка, в которой легко допустить ошибку, но он даже тут их не наделал
+18
-1
+17
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Idacius
Количество Альфа Таури с нулём очков в конце списка приближается к критической отметке
+9
0
+9
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Rangawe
Исправляйте
+7
-1
+6
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Владислав Сыркин
что с Цунодой произошло ,не совсем понял?
+3
0
+3
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Philatelist79
Макса, с победой, тут даже говорить нечего. А вот Чеко снова облажался. Сколько можно? И при этом он до сих пор второй. Есть Макс и все остальные.
+2
-1
+1
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artembabich666
Сегодня было много героев: бог вёдер и шин Албон, опять взявший очки, Гасли на подиуме, Алонсо с невероятным темпом и конечно же Макс - супер Макс.
+1
0
+1
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Антас
А ведь «человек дождя» нынче не Макс или Льюис, а самый что ни на есть Албон.
0
0
0
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