Ферстаппен выиграл 9 гонок «Ф-1» подряд и повторил рекорд Феттеля
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал сильнейшим в девятый раз подряд.
Двукратный чемпион «Формулы-1» выиграл домашний Гран-при Нидерландов, одержав 11-ю победу в сезоне и 46-ю в карьере. Его команда одержала 14-ю победу подряд.
Макс повторил рекорд Себастьяна Феттеля – немецкий пилот выиграл девять этапов подряд в 2013 году, также выступая за «Ред Булл».
Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й
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