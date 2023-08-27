Ферстаппен выиграл 9 гонок «Ф-1» подряд и повторил рекорд Феттеля

Теги Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал сильнейшим в девятый раз подряд.

Двукратный чемпион «Формулы-1» выиграл домашний Гран-при Нидерландов, одержав 11-ю победу в сезоне и 46-ю в карьере. Его команда одержала 14-ю победу подряд.

Макс повторил рекорд Себастьяна Феттеля – немецкий пилот выиграл девять этапов подряд в 2013 году, также выступая за «Ред Булл».

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лидер Коломны
Умница. Великий!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVKU
Да, парень в другой лиге.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сачков
Есть подозрение, что в следующей гонке будет юбилей и новый рекорд.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kemal Gul
Поражает не только скорость болида (да, это самовоз) и самого Ферстаппена, но и невероятная стабильность пилота и команды. Просто представьте, если бы такую ракету соорудили в Феррари с тамошними руководителями, стратегами и пилотами. Есть подозрение, что отрыв был бы куда меньше и о рекордах речи бы не шло)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ононаоно
Удивительно, как Хэм, у которого был больше всех самовоз, не смог превзойти этот результат.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Красавчик👍‼️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kemal Gul
Ответ Ононаоно
Удивительно, как Хэм, у которого был больше всех самовоз, не смог превзойти этот результат.
Самый лютый самовоз у Мерса был во времена Росберга, он не позволял Хэму выигрывать всё подряд. После его ухода они конечно остались самовозом, но до нынешнего РБ далеко
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Ерёмин
Ответ Scorpio
а мы услышим внятное объяснение от дохтура или хорнера, почему он снимал с сектора по 1,5 секунды относительно Переса?) Ах, да там экстремальные настройки, именно они позволяют на таком же болиде быть на 4+ секунды быстрее с круга
Там относительно Переса выигрывают многие (Алонсо, иногда даже Сайнс, Норрис или Хэмилтон) просто потому что мексиканец в такой дождь гонять не умеет, чего стоит его вылет с трассы. Твоя конспирология вообще ничего под собой не имеет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Indygo
Жаль, конечно, что Макс так доминирует, потому что в остальном сезон просто сумасшедший. Но из-за отсутствия борьбы за 1-е место многим этот сезон запомнится скучным.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
al fresco
Ответ AVKU
Да, парень в другой лиге.
"парень в другой лиге"?!...))

точно не машинка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madrilenos
Ответ Ононаоно
Удивительно, как Хэм, у которого был больше всех самовоз, не смог превзойти этот результат.
у Хема напарник с ним хоть иногда боролся. А тут плачевно всё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex1382
Ответ Ононаоно
Удивительно, как Хэм, у которого был больше всех самовоз, не смог превзойти этот результат.
а что тут удивительного? достаточно вспомнить хотя бы ГП Германии последнюю, где он в стену въехал. Ну а так много было у него не стабильных выступлений. Что потом и показал сезон 2021
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий