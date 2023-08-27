Ферстаппен выиграл 9 гонок «Ф-1» подряд и повторил рекорд Феттеля

Гонщик «Ред Булл» стал сильнейшим в девятый раз подряд.

Двукратный чемпион «Формулы-1» выиграл домашний , одержав 11-ю победу в сезоне и 46-ю в карьере. Его команда одержала 14-ю победу подряд.

Макс повторил рекорд – немецкий пилот выиграл девять этапов подряд в 2013 году, также выступая за « ».

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й

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