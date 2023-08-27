Алонсо завоевал 105-й подиум в карьере и 7-й в 2023 году

Гонщик « » вернулся на подиум.

Двукратный чемпион «Формулы-1» финишировал вторым на Гран-при Нидерландов.

Подиум стал для испанца седьмым в новой команде в 2023 году и 105-м в карьере. Фернандо занимает пятую строчку в истории по данному показателю, еще одно попадание в призы позволит сравняться с Аленом Простом. Больше – только у (195), (155) и (122).

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