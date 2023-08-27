Алонсо завоевал 105-й подиум в карьере и 7-й в 2023 году

Теги Михаэль Шумахер Ален Прост Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Астон Мартин Гран-при Нидерландов Авто

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вернулся на подиум.

Двукратный чемпион «Формулы-1» финишировал вторым на Гран-при Нидерландов.

Подиум стал для испанца седьмым в новой команде в 2023 году и 105-м в карьере. Фернандо занимает пятую строчку в истории по данному показателю, еще одно попадание в призы позволит сравняться с Аленом Простом. Больше – только у Льюиса Хэмилтона (195), Михаэля Шумахера (155) и Себастьяна Феттеля (122).

Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов

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6 комментариев

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Великий Алонсо
Не зря Алонсо все таки вернулся! Уже 7 подиумов заработал за 1 неполный сезон, Великий.
+20
-2
+18
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WINWOLF
Ответ ногабога
Вот как он так угадал с Астоном?!
Ну должно же было хоть раз фартануть)
+12
0
+12
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ногабога
Вот как он так угадал с Астоном?!
+11
0
+11
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индийский огурчик
при таких раскладах может феттеля догнать
+7
0
+7
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Bayern2004
Не признавать величие Алонсо и его феноменальные достижения в довольно серьёзном (по меркам Ф1) возрасте будет просто нечестно.
Ну конечно Ферстаппен зверюга.И машина у него "цимес".
"А я люблю женатого(М.Шумахера)"(с)
+3
0
+3
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Xosrov Namazov
Мы (полагаю большинство болел) всё таки надеемся и на одну победу. Эх, как же было здорово.
+2
0
+2
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