Гельмут Марко: «Причина превосходства «Ред Булл» – Ферстаппен, а не машина»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

«Ред Булл» доминирует из-за Макса Ферстаппена, а не болида, заявил Гельмут Марко.

Советник команды отметил, что напарник двукратного чемпиона «Формулы-1» Серхио Перес входит в топ-5 пилотов по скорости.

«Конечно, у нас очень хорошая машина, мы улучшили ее в сравнении с прошлым сезоном. Наши соперники из «Феррари» и «Мерседеса» на удивление разочаровали. Они остались на том же уровне и испытывают множество проблем. Наш болид с отрывом наиболее разноплановый и быстрый.

Но преимущество, иногда достигающее половины минуты на финише, обеспечивает Ферстаппен. Макс – ключевой фактор. Причина превосходства «Ред Булл» – скорость Ферстаппена, а не машины.

Можно сравнить его с Серхио Пересом, который, безусловно, входит с пятерку самых быстрых гонщиков. В среднем в квалификациях Ферстаппен быстрее на полсекунды, иногда больше. В гонках ситуация такая же», – сказал Марко.

Зак Браун: «Если бы за рулем болидов «Ред Булл» сидело два Переса, то, при всем уважении, вопрос о титуле сейчас был бы абсолютно открыт»

Эдди Джордан: «Окажись сейчас Ферстаппен и Хэмилтон за рулем одинаковых машин, Макс был бы сильнее»

4 комментария

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United_LP
У Ферзя скоро на заднице мозоль будет от полировния языком боссами РБ.
+6
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Paninaro
Альцгеймер - страшная вещь. Совсем связь с реальностью у старика потеряна.
+2
0
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United_LP
Перес в пятерке быстрейших?
Ферстаппен, Хэмилтон, Леклер, Норрис, Алонсо - это как минимум.
Интересно, как сюда впихнуть Переса?
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0
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Incendier Deafening
Дадададададададададададададададададададададададададмаркодадададададидиададададанададададахyйдадададада.
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