Гельмут Марко: «Причина превосходства «Ред Булл» – Ферстаппен, а не машина»

«Ред Булл» доминирует из-за Макса Ферстаппена, а не болида, заявил Гельмут Марко.

Советник команды отметил, что напарник двукратного чемпиона «Формулы-1» Серхио Перес входит в топ-5 пилотов по скорости.

«Конечно, у нас очень хорошая машина, мы улучшили ее в сравнении с прошлым сезоном. Наши соперники из « » и « » на удивление разочаровали. Они остались на том же уровне и испытывают множество проблем. Наш болид с отрывом наиболее разноплановый и быстрый.

Но преимущество, иногда достигающее половины минуты на финише, обеспечивает Ферстаппен. Макс – ключевой фактор. Причина превосходства «Ред Булл» – скорость , а не машины.

Можно сравнить его с , который, безусловно, входит с пятерку самых быстрых гонщиков. В среднем в квалификациях Ферстаппен быстрее на полсекунды, иногда больше. В гонках ситуация такая же», – сказал .

Зак Браун: «Если бы за рулем болидов «Ред Булл» сидело два Переса, то, при всем уважении, вопрос о титуле сейчас был бы абсолютно открыт»

Эдди Джордан: «Окажись сейчас Ферстаппен и Хэмилтон за рулем одинаковых машин, Макс был бы сильнее»