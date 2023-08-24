Гельмут Марко: «Причина превосходства «Ред Булл» – Ферстаппен, а не машина»
«Ред Булл» доминирует из-за Макса Ферстаппена, а не болида, заявил Гельмут Марко.
Советник команды отметил, что напарник двукратного чемпиона «Формулы-1» Серхио Перес входит в топ-5 пилотов по скорости.
«Конечно, у нас очень хорошая машина, мы улучшили ее в сравнении с прошлым сезоном. Наши соперники из «Феррари» и «Мерседеса» на удивление разочаровали. Они остались на том же уровне и испытывают множество проблем. Наш болид с отрывом наиболее разноплановый и быстрый.
Но преимущество, иногда достигающее половины минуты на финише, обеспечивает Ферстаппен. Макс – ключевой фактор. Причина превосходства «Ред Булл» – скорость Ферстаппена, а не машины.
Можно сравнить его с Серхио Пересом, который, безусловно, входит с пятерку самых быстрых гонщиков. В среднем в квалификациях Ферстаппен быстрее на полсекунды, иногда больше. В гонках ситуация такая же», – сказал Марко.
Зак Браун: «Если бы за рулем болидов «Ред Булл» сидело два Переса, то, при всем уважении, вопрос о титуле сейчас был бы абсолютно открыт»
Эдди Джордан: «Окажись сейчас Ферстаппен и Хэмилтон за рулем одинаковых машин, Макс был бы сильнее»
Ферстаппен, Хэмилтон, Леклер, Норрис, Алонсо - это как минимум.
Интересно, как сюда впихнуть Переса?