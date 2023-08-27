Формула-2. Нидерланды. Новалак выиграл 2-ю гонку с 13-го места, Пуршер и Вести сошли

Пилот « » Клемент Новалак одержал победу в основной гонке в Нидерландах.

Новалак стартовал 13-м и впервые выиграл в «Формуле-2». Вторым финишировал обладатель поула Джек Кроуфорд («Хайтек»), третьим – еще один представитель программы «Ред Булл» Зейн Мэлоуни (« »).

Хаотичный заезд начался на подсыхающей трассе, хотя подавляющее большинство гонщиков провели всю дистанцию на «сликах».

Два лидера сезона сошли в разницей в пару минут: гонщик «АРТ» обогнал пилота «Хайтека» Исака Хаджара на пит-стопе, а после выезда из боксов врезался в стену, Фредерик Вести (« ») потерял два задних колеса после остановки. Также досрочно заезд завершили представитель «Виртуози» Джек Дуэн, вылетевший за пределы трассы на старте и напарник Вести Оливер Бермэн после аварии на рестарте. Пилот « » Аюму Иваса в начале заезда дошел до контакта с Кушом Маини из «Кампоса» и упустил шанс максимально приблизиться к Пуршеру и Вести, финишировав 13-м.

За выдавливание Бермэна десятисекундный штраф получил Виктор Мартен из «АРТ», в итоге оказавшийся на девятой позиции. Мартен стал единственным пилотом из топ-5 сезона, заработавшим очки.

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Тео Пуршер – 168 очков

2. Фредерик Вести – 156

3. Аюму Иваса – 134

4. Джек Дуэн – 130

5. Виктор Мартен – 122

Формула-2. Нидерланды. Кроуфорд выиграл квалификацию, Вести – 3-й, Пуршер – 10-й

Формула-2. Нидерланды. 1-я гонка не состоялась из-за дождя, пилоты проехали менее 1 круга под зелеными флагами

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