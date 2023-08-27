Формула-2. Нидерланды. Новалак выиграл 2-ю гонку с 13-го места, Пуршер и Вести сошли

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Пилот «Трайдента» Клемент Новалак одержал победу в основной гонке в Нидерландах.

Новалак стартовал 13-м и впервые выиграл в «Формуле-2». Вторым финишировал обладатель поула Джек Кроуфорд («Хайтек»), третьим – еще один представитель программы «Ред Булл» Зейн Мэлоуни («Карлин»).

Хаотичный заезд начался на подсыхающей трассе, хотя подавляющее большинство гонщиков провели всю дистанцию на «сликах».

Два лидера сезона сошли в разницей в пару минут: гонщик «АРТ» Тео Пуршер обогнал пилота «Хайтека» Исака Хаджара на пит-стопе, а после выезда из боксов врезался в стену, Фредерик Вести («Према») потерял два задних колеса после остановки. Также досрочно заезд завершили представитель «Виртуози» Джек Дуэн, вылетевший за пределы трассы на старте и напарник Вести Оливер Бермэн после аварии на рестарте. Пилот «ДАМС» Аюму Иваса в начале заезда дошел до контакта с Кушом Маини из «Кампоса» и упустил шанс максимально приблизиться к Пуршеру и Вести, финишировав 13-м.

За выдавливание Бермэна десятисекундный штраф получил Виктор Мартен из «АРТ», в итоге оказавшийся на девятой позиции. Мартен стал единственным пилотом из топ-5 сезона, заработавшим очки.

Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Тео Пуршер – 168 очков
2. Фредерик Вести – 156
3. Аюму Иваса – 134
4. Джек Дуэн – 130
5. Виктор Мартен – 122
 

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Формула-2. Нидерланды. 1-я гонка не состоялась из-за дождя, пилоты проехали менее 1 круга под зелеными флагами

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2 комментария

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checker
чумовая гонка!..
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Все претенденты на ф-1 в очередной раз подтвердили, что супертопами они не являются :)
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