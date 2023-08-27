Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Зандворте Алонсо сумел закончить заезд на второй позиции. Для испанца это уже седьмое попадание на подиум в нынешнем сезоне.
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