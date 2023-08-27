Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов

Пилот « » был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Зандворте Алонсо сумел закончить заезд на второй позиции. Для испанца это уже седьмое попадание на подиум в нынешнем сезоне.

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов и повторил рекорд Феттеля по числу побед подряд