Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Зандворте Алонсо сумел закончить заезд на второй позиции. Для испанца это уже седьмое попадание на подиум в нынешнем сезоне.

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9 комментариев

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anat0lievich
Дедлучший🔥
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Jurgen Klinsmann
заслуженно. выжал все что мог из своей машины.
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Великий Алонсо
Спасибо за эмоции, Великий! Бог автоспорта.
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Шалфей Ирвинга
Хочется верить, что новинки АМ действительно отлично работают, и Нандо будем видеть на подиумах по ходу сезона и дальше!
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Grigpar
Естественно. Никак иначе. Такая мощная гонка.
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Be_Fun
лучшая его гонка в этом году, столько крутейших обгонов
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индийский огурчик
этот старт войдёт в лучший обгон августа, 2 машины в одном повороте вроде, потом норриса и леклера прошел, заминка даже не помешала, прошел сайнса и лажающего весь сезон переса. И он 20 лет на подиуме. Крут и русских слов недостаточно
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ЭЮЯ
Странно, что Хэмилтон не набрал даже 10%.все же он отыгрался относительно стартовой позиции больше всех. И боролся до самого конца. Мерседес сегодня был ракетой на прямых. РБ наверняка тоже, но им это было не нужно. Ну а с мексом все ясно уже
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