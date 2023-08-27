Ланс Стролл пошутил о переходе в теннис: «Не знаю, готов ли сражаться с Джоковичем и Алькарасом, надо поработать над бэкхендом»

Гонщик «Формулы-1» Ланс Стролл прокомментировал слухи о переходе в теннис.

Ранее появлялась информация о том, что канадец намерен завершить карьеру в «Ф-1» и профессионально заняться теннисом.

«Что ж, если я буду выступать в туре, хорошо бы немного поработать над бэкхендом – вряд ли я достиг нужного уровня. Хочется думать, что я довольно хорош. Но не знаю, готов ли я уже сражаться с Джоковичем и Алькарасом», – сыронизировал гонщик « ».

Стролл предположил, что спекуляции породил комментатор Sky Sports Дэвид Крофт:

«Это вроде бы придумал Крофти или кто-то еще. В начале августа он сидел на диване после нескольких кружек пива и думал о моей игре в теннис. Я не знаю!

Надо у него спросить. Это странно. Не знаю, откуда такое взялось – очень креативно. Но да, я особо не думал о том, чтобы сделать теннис своей карьерой».

также ответил на вопрос о том, может ли он представить себе уход из гонок:

«Однажды мы все проснемся и примем такое решение – думаю, это касается любого пилота на решетке. Но прямо сейчас я думаю о предстоящей гонке. Конечно, я хочу выступать, мне это нравится».

Стролл рассматривает уход из «Ф-1» в профессиональный теннис (The Race)

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