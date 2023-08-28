Риккардо перенес операцию после перелома запястья

Теги Гран-при Италии Альфа Таури Гран-при Сингапура чемпионат мира MotoGP Формула-1 Даниэль Риккардо Марк Маркес Ланс Стролл Гран-при Нидерландов Здоровье Лиам Лоусон Авто

Гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился информацией о своем здоровье.

Риккардо пропустил Гран-при Нидерландов после аварии в практике, в результате которой получил перелом запястья. Даниэля заменил резервный пилот Лиам Лоусон.

«Привет всем. Перенес операцию утром [в воскресенье], получил свой первый кусок металла – довольно круто.

Большое спасибо всем, кто связался и поддержал мой настрой. Это не неудача, а часть возвращения 😊», – написал Риккардо в соцсетях.

Даниэля оперировал доктор Хавьер Мир, который работал с пилотом «Астон Мартин» Лансом Строллом, получившим травмы перед стартом сезона-2023. Испанский специалист известен по операциям гонщиков MotoGP, в частности, Марка Маркеса.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, что австралиец рассчитывает вернуться к этапу в Сингапуре (15-17 сентября). Таким образом, участие пилота в Гран-при Италии (1-3 сентября) фактически исключено.

Даниэль Риккардо об аварии: «Я врезался бы либо в Пиастри, либо в стену»

Кристиан Хорнер о Риккардо: «Обычный человек восстанавливается от такой травмы 10-12 недель. Но гонщики «Ф-1» не являются обычными людьми»

Фото: соцсети Даниэля Риккардо

1 комментарий

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Agent Smith
Здоровья.
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