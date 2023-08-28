Риккардо перенес операцию после перелома запястья
Гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился информацией о своем здоровье.
Риккардо пропустил Гран-при Нидерландов после аварии в практике, в результате которой получил перелом запястья. Даниэля заменил резервный пилот Лиам Лоусон.
«Привет всем. Перенес операцию утром [в воскресенье], получил свой первый кусок металла – довольно круто.
Большое спасибо всем, кто связался и поддержал мой настрой. Это не неудача, а часть возвращения 😊», – написал Риккардо в соцсетях.
Даниэля оперировал доктор Хавьер Мир, который работал с пилотом «Астон Мартин» Лансом Строллом, получившим травмы перед стартом сезона-2023. Испанский специалист известен по операциям гонщиков MotoGP, в частности, Марка Маркеса.
Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, что австралиец рассчитывает вернуться к этапу в Сингапуре (15-17 сентября). Таким образом, участие пилота в Гран-при Италии (1-3 сентября) фактически исключено.
Даниэль Риккардо об аварии: «Я врезался бы либо в Пиастри, либо в стену»
Кристиан Хорнер о Риккардо: «Обычный человек восстанавливается от такой травмы 10-12 недель. Но гонщики «Ф-1» не являются обычными людьми»
Фото: соцсети Даниэля Риккардо
1 комментарий