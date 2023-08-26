Сарджент разбил болид после первого в карьере прохода в 3-й сегмент, квалификация к Гран-при Нидерландов остановлена красными флагами

Гонщик « » Логан Сарджент попал в серьезную аварию в квалификации к .

Американский пилот впервые в карьере пробился в третий сегмент. Во время заключительной части сессии Сарджент врезался в барьеры.

Квалификацию остановили красными флагами.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

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