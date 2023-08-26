Сарджент разбил болид после первого в карьере прохода в 3-й сегмент, квалификация к Гран-при Нидерландов остановлена красными флагами
Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент попал в серьезную аварию в квалификации к Гран-при Нидерландов.
Американский пилот впервые в карьере пробился в третий сегмент. Во время заключительной части сессии Сарджент врезался в барьеры.
Квалификацию остановили красными флагами.
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