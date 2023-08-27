Ферстаппен нашел оптимальный вариант настроек болида на этапе в Баку: «Он помог мне на каждой трассе без исключения»

Пилот « » рассказал, как нашел базовый вариант настроек болида, который помогает ему выступать на таком уровне в нынешнем сезоне.

По словам Ферстаппена, переломным моментом стал этап в Баку, где Макс нашел вариант, который потом с небольшими поправками работал на каждой трассе чемпионата.

«Думаю, мы очень многое узнали из гонки в Баку – узнали о том, как именно работать с машиной, как ее правильно настраивать. Да, конечно, я не выиграл гонку в Баку, но я действительно опробовал много разных вариантов и инструментов работы с машиной – как раз поэтому в гонке наш темп был довольно нестабильным.

Но в какой-то момент мне удалось поймать неплохой ритм за счет найденного варианта настроек. Да, к тому моменту я уже слишком сильно повредил свои шины, но я подумал, что «это действительно интересный вариант, который точно стоит опробовать в следующих гонках». И я, по сути, применил к работе этот вариант настроек, и он помог мне на каждой трассе без исключения.

Также изменился и мой стиль пилотажа, в сторону оценки рисков. То есть, в сравнении с предыдущими сезонами, когда я не боролся за чемпионский титул, сейчас я стал пилотировать совершенно иначе. Но это нормально. То есть, даже при таком стиле пилотажа я понимаю, что в моем распоряжении есть машина, которая способна на очень многое. Вероятно, это тоже помогает чуть лучше держать все под контролем», – рассказал Ферстаппен.

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