Мартин Брандл: «За Хэмилтона болеют 95 процентов фанатов, опрошенных мной во время летнего перерыва»

Теги Льюис Хэмилтон Мартин Брандл Формула-1 Мерседес Алекс Брандл Авто

Мартин Брандл пообщался с болельщиками по поводу любимых гонщиков.

Британский комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» обнаружил, что почти все поклонники гонок, с которыми он пересекался за последний месяц, поддерживают Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Я отсутствовал во время летнего перерыва. Встретился со множеством фанатов «Ф-1» всех видов, и они хотели общаться – это очень здорово.

Непременно благодарил их за страсть к нашему спорту и спрашивал, за кого они болеют. 95 процентов ответили, что за Льюиса, так что вот. Просто опрос от Марти, но это факт», – написал в соцсетях Брандл.

Сын Мартина, гонщик Алекс Брандл, съязвил в ответ:

«Опросы в Лондоне и Норфолке, печально известные своей репрезентативностью».

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11 комментариев

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Serge Vendino
А сынуля хорош))
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sir_shir
Даже сынок раскрыл правду матку, чего уж там
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alex8895
Мартин Брандл: 95 % опрошенных болеют за Хэмилтона. Опрос проводился в команде Мерседес.
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Дмитрий Дудников
Теперь Мартин может, в ближайшие выходные, провести опрос в Зандворте, будет и 100%, но уже не у Хэмилтона.
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Аморалинни
Надо было опрос не в гетто проводить
+6
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Minuvert
9,5 %
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Рнпрл Аари
Сомнительно как то, неужели за Норриса и Рассела всего 5 процентов,? Это уже не говоря про других топов не британцев. Ещё есть Албон на волне популярности, наполовину британец..
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LeChat Ostrowski
Алекс Брандл - хороший человек растёт! Лучше папы, как и должно быть !
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HK Traktor
Опрос проводился среди черных и лгбт.
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Рнпрл Аари
Ответ Lordk
Думаю еще от возраста зависит. Чем старше человек, тем больше шансов, что болеет за Льюиса.
Да возможно, но не такой огромный процент при наличии других топовых пилотов
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Lordk
Ответ Рнпрл Аари
Сомнительно как то, неужели за Норриса и Рассела всего 5 процентов,? Это уже не говоря про других топов не британцев. Ещё есть Албон на волне популярности, наполовину британец..
Думаю еще от возраста зависит. Чем старше человек, тем больше шансов, что болеет за Льюиса.
0
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