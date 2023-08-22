Мартин Брандл: «За Хэмилтона болеют 95 процентов фанатов, опрошенных мной во время летнего перерыва»

Мартин Брандл пообщался с болельщиками по поводу любимых гонщиков.

Британский комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» обнаружил, что почти все поклонники гонок, с которыми он пересекался за последний месяц, поддерживают из « ».

«Я отсутствовал во время летнего перерыва. Встретился со множеством фанатов «Ф-1» всех видов, и они хотели общаться – это очень здорово.

Непременно благодарил их за страсть к нашему спорту и спрашивал, за кого они болеют. 95 процентов ответили, что за Льюиса, так что вот. Просто опрос от Марти, но это факт», – написал в соцсетях Брандл.

Сын Мартина, гонщик Алекс Брандл, съязвил в ответ:

«Опросы в Лондоне и Норфолке, печально известные своей репрезентативностью».

Хэмилтон и «Мерседес» согласовали зарплату в $64 млн, расхождения касаются времени для спонсоров команды (The Sun)

Адвокаты Массы подали судебный иск с целью получения компенсации и признания бразильца чемпионом «Формулы-1» 2008 года