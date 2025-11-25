«Просто дружеский совет». Команда «Ред Булл» по симрейсингу опубликовала видео «Как не получить дисквалификацию»
В «Ред Булл» дали совет дисквалифицированным соперникам.
Команда «Ред Булл» по симрейсингу опубликовала видео в соцсетях с подписью «как не получить дисквалификацию». На записи показан отрывок из симулятора, где в настройках ставится высокий уровень дорожного просвета.
На прошедшем Гран-при Лас-Вегаса оба «Макларена» были дисквалифицированы из-за износа планки.
«Просто дружеский совет», – написала симрейсиговая команда «Ред Булл».
Видео: соцсети команды «Ред Булл» по симрейсингу
Безумие: Ферстаппен вдруг почти догнал Норриса. Из-за дисквала «Макларена»!
