Индикар. Диксон одержал 2-ю победу подряд и сократил отставание от Палоу

Пилот «Чип Гэнасси» стал лучшим по итогам «овальной» гонки в Иллинойсе.

Победить Диксону не помешал старт с 16-й позиции, вторым финишировал гонщик « » Пато О’Уорд, третьим – Дэвид Малукас из «Дейл Койн». Скотт использовал стратегию с тремя пит-стопами, в то время как большинство соперников останавливались пять раз. Выигрыш стал для шестикратного чемпиона вторым подряд.

Пилот «Пенске» упустил шанс впервые в истории « » выиграть все гонки на «овалах» за сезон, столкнувшись со стеной в борьбе за вторую позицию.

Обладатель поула Скотт Маклоклин (« ») завершил заезд пятым, лидер сезона Алекс Палоу («Чип Гэнасси») – седьмым, экс-пилоты «Формулы-1» Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси) и Ромен Грожан («Андретти») стали десятым и 12-м, соответственно.

За два этапа до конца сезона Палоу опережает Диксона на 74 очка (565 против 491). В топ-5 чемпионата также входят Ньюгарден (440 балла), О’Уорд (429) и Маклоклин (426).

Индикар. Эрикссон перейдет в «Андретти» в 2024-м, место Грожана под угрозой