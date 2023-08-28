Индикар. Диксон одержал 2-ю победу подряд и сократил отставание от Палоу

Теги результаты Индикар Ромен Грожан Скотт Диксон Чип Гэнасси Пенске Дейл Койн Андретти Автоспорт Маркус Эрикссон Джозеф Ньюгарден Алекс Палоу Патрисио О'Уорд Эрроу Макларен Скотт Маклоклин Авто

Пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон стал лучшим по итогам «овальной» гонки в Иллинойсе.

Победить Диксону не помешал старт с 16-й позиции, вторым финишировал гонщик «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд, третьим – Дэвид Малукас из «Дейл Койн». Скотт использовал стратегию с тремя пит-стопами, в то время как большинство соперников останавливались пять раз. Выигрыш стал для шестикратного чемпиона вторым подряд.

Пилот «Пенске» Джозеф Ньюгарден упустил шанс впервые в истории «Индикара» выиграть все гонки на «овалах» за сезон, столкнувшись со стеной в борьбе за вторую позицию.

Обладатель поула Скотт Маклоклин («Пенске») завершил заезд пятым, лидер сезона Алекс Палоу («Чип Гэнасси») – седьмым, экс-пилоты «Формулы-1» Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси) и Ромен Грожан («Андретти») стали десятым и 12-м, соответственно.

За два этапа до конца сезона Палоу опережает Диксона на 74 очка (565 против 491). В топ-5 чемпионата также входят Ньюгарден (440 балла), О’Уорд (429) и Маклоклин (426).

Индикар. Эрикссон перейдет в «Андретти» в 2024-м, место Грожана под угрозой

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий