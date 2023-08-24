«Хаас» подтвердил Хюлькенберга и Магнуссена на сезон-2024
Состав «Хааса» не изменится в следующем году.
Команда подтвердила, что в сезоне-2024 продолжат выступать Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен.
По итогам первой половины текущего чемпионата «Хаас» набрал 11 очков: девять на счету Нико, два заработал Кевин.
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