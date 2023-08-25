Пиастри и Риккардо врезались в барьеры в одном повороте, 2-я практика остановлена красными флагами

Гонщик « » и представитель « » столкнулись с ограждениями во время второй тренировки перед .

Сначала в барьеры влетел Пиастри, несколькими секундами позже в том же третьем повороте в аварию попал Риккардо.

«Извини, не видел «Макларен», – сообщил Даниэль инженеру по радио.

Сессию остановили красными флагами.

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