Макс Ферстаппен: «Подумываю о строительстве дома с симулятором – но не таким большим, как у «Ред Булл»
Пилот «Ред Булл» поделился впечатлениями от симулятора на базе команды в Милтон-Кейнсе и рассказал, что рассматривает возможность установить похожую конструкцию у себя дома в будущем.
Ферстаппен известен увлечением симрейсингом, где регулярно участвует в виртуальных заездах и марафонах вместе с собственной командой Team Redline.
«С точки зрения платформы и движений в Милтон-Кейнсе очень хороший симулятор – он отлично спроектирован.
Дома я не использую такой (смеется). Иначе соседи сошли бы с ума. Они бы обезумили из-за всего этого шума. А еще он слишком большой для квартиры.
В конце концов дело в программном обеспечении, которое вы используете, и в том, насколько оно точное. Создать симуляцию перегрузок очень сложно. Так что важно использовать правильное программное обеспечение. Над этим постоянно приходится работать.
Построить себе дом с таким симулятором? Возможно, не с таким большим, как в Милтон-Кейнсе, но я подумываю об этом», – отметил Ферстаппен.
