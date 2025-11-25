Макс Ферстаппен: «Подумываю о строительстве дома с симулятором – но не таким большим, как у «Ред Булл»

Ферстаппен допустил, что построит новый дом ради более продвинутого симулятора.

Пилот «Ред Булл » поделился впечатлениями от симулятора на базе команды в Милтон-Кейнсе и рассказал, что рассматривает возможность установить похожую конструкцию у себя дома в будущем.

Ферстаппен известен увлечением симрейсингом, где регулярно участвует в виртуальных заездах и марафонах вместе с собственной командой Team Redline.

«С точки зрения платформы и движений в Милтон-Кейнсе очень хороший симулятор – он отлично спроектирован.

Дома я не использую такой (смеется). Иначе соседи сошли бы с ума. Они бы обезумили из-за всего этого шума. А еще он слишком большой для квартиры.

В конце концов дело в программном обеспечении, которое вы используете, и в том, насколько оно точное. Создать симуляцию перегрузок очень сложно. Так что важно использовать правильное программное обеспечение. Над этим постоянно приходится работать.

Построить себе дом с таким симулятором? Возможно, не с таким большим, как в Милтон-Кейнсе, но я подумываю об этом», – отметил Ферстаппен.

