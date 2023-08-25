Риккардо сломал запястье и пропустит Гран-при Нидерландов, Лоусон дебютирует в «Формуле-1» за «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» пропустит Гран-при Нидерландов.

Риккардо попал в аварию во время второй практики и сломал запястье.

Кокпит Даниэля займет гонщик «Супер-Формулы» и резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон. Гонка в Зандворте станет для 21-летнего новозеландца дебютной в «Формуле-1». Лоусон располагается на второй строчке в «Супер-Формуле», а ранее выступал в «Формуле-2», где стал третьим по итогам сезона-2022.

Риккардо мог получить травму руки в аварии в практике перед Гран-при Нидерландов

Лоусон или де Врис выступят за «Альфа Таури», если Риккардо пропустит Гран-при Нидерландов из-за травмы

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