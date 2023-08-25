Риккардо сломал запястье и пропустит Гран-при Нидерландов, Лоусон дебютирует в «Формуле-1» за «Альфа Таури»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Формула-2 Даниэль Риккардо Супер-Формула Гран-при Нидерландов Здоровье Лиам Лоусон Авто

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо пропустит Гран-при Нидерландов.

Риккардо попал в аварию во время второй практики и сломал запястье.

Кокпит Даниэля займет гонщик «Супер-Формулы» и резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон. Гонка в Зандворте станет для 21-летнего новозеландца дебютной в «Формуле-1». Лоусон располагается на второй строчке в «Супер-Формуле», а ранее выступал в «Формуле-2», где стал третьим по итогам сезона-2022.

Риккардо мог получить травму руки в аварии в практике перед Гран-при Нидерландов

Лоусон или де Врис выступят за «Альфа Таури», если Риккардо пропустит Гран-при Нидерландов из-за травмы

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RG26
Вот это незадача для Дэна…здоровья австралийцу💪
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ascari
Рик, поправляйся.
Лиам, удиви всех и промчись так, чтоб Марко тебя сразу подписал на остаток сезона и будущий год.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Дуро
Здоровья Дэну конечно. На Лоусона любопытно посмотреть. Думаю отпуская моральную сторону вопроса, Марко будет доволен.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bagi
Ответ Багира!
Комментарий удален модератором
так он не болельщик - так - хейтер вульгарис
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mclaren-honda
Именно из-за того болида на который у него был контракт в прошлом году...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
voroninboris
Дэну, конечно, же здоровья! вот до новости думал, хорошо это было бы или плохо для Лиама.. сесть в середине сезона и поехать с 1 тренировкой в запасе очень непросто. но трасса хотя бы знакомая.
с одной стороны, вроде высоких ожиданий нет, ну не должно быть. с другой стороны, если сможет выстрелить, то гарантия места в 2024.
остается только ждать и наблюдать. он в большинстве серий, где выступал, выигрывал свою дебютную гонку (из тех, что выше Ф4 исключением была Ф3; в Ф3 Азия, Ф2, ДТМ и Суперформулу брал победу сразу же), вдруг и в вс карта ляжет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem15
Похоже, что Монцу Дэн тоже попустит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Idacius
Интересно, когда в последний раз три пилота в одной машине по ходу сезона бывали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Багира!
Ответ Максим Макеев
абсолютно провальное возвращение очень жаль
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий