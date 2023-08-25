Риккардо сломал запястье и пропустит Гран-при Нидерландов, Лоусон дебютирует в «Формуле-1» за «Альфа Таури»
Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо пропустит Гран-при Нидерландов.
Риккардо попал в аварию во время второй практики и сломал запястье.
Кокпит Даниэля займет гонщик «Супер-Формулы» и резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон. Гонка в Зандворте станет для 21-летнего новозеландца дебютной в «Формуле-1». Лоусон располагается на второй строчке в «Супер-Формуле», а ранее выступал в «Формуле-2», где стал третьим по итогам сезона-2022.
Риккардо мог получить травму руки в аварии в практике перед Гран-при Нидерландов
Лоусон или де Врис выступят за «Альфа Таури», если Риккардо пропустит Гран-при Нидерландов из-за травмы
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Лиам, удиви всех и промчись так, чтоб Марко тебя сразу подписал на остаток сезона и будущий год.
с одной стороны, вроде высоких ожиданий нет, ну не должно быть. с другой стороны, если сможет выстрелить, то гарантия места в 2024.
остается только ждать и наблюдать. он в большинстве серий, где выступал, выигрывал свою дебютную гонку (из тех, что выше Ф4 исключением была Ф3; в Ф3 Азия, Ф2, ДТМ и Суперформулу брал победу сразу же), вдруг и в вс карта ляжет)