  • Фредерик Вассер: «В Вегасе «Феррари» была не уверена насчет состояния шин. Всегда легко рассуждать после гонки»
4

Фредерик Вассер: «В Вегасе «Феррари» была не уверена насчет состояния шин. Всегда легко рассуждать после гонки»

В «Феррари» оценили стратегическую борьбу в Лас-Вегасе.

Руководитель «Феррари» объяснил, почему с точки зрения стратегии команда уступила основным конкурентам.

В гонке Шарль Леклер вел борьбу за высокие позиции, однако сначала он уступил позицию Оскару Пиастри, пробившемуся вперед за счет более раннего пит-стопа, а позже не смог достаточно приблизиться к Кими Антонелли, который со второго круга и до финиша ехал на «харде».

У итальянца был 5-секундный штраф за фальстарт: если бы Леклер подобрался ближе, то смог бы отыграть позицию.

По итогам заезда Пиастри, как и его напарник Ландо Норрис, был дисквалифицирован из-за износа планки. За счет этого Антонелли поднялся на 3-ю строчку, а Леклер – на 4-ю.

«Проблема в том, что мы не были уверены насчет состояния шин. В практиках нам не удалось проехать длинные отрезки на жестких комплектах. Мы не были уверены насчет устойчивости шин и момента для пит-стопа.

Не хочу говорить за «Мерседес», Тото [Вольффа] или Кими – не знаю, рассчитывали ли они проехать этот длинный отрезок или собирались заехать на еще один пит-стоп.

Правда в том, что во время гонки мы поняли, что сможем дольше продержаться на трассе. Если бы мы могли сейчас переделать стратегию, то было бы лучше остановиться на круг раньше, чем Пиастри. Но всегда легко рассуждать после гонки», – сказал Вассер.

Ответ гонщиков «Феррари» на наезд босса – ирония в медиа. А на трассе постарались больше?
   

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
