«Уильямс» впервые с 2017-го пробился в 3-й сегмент квалификации двумя машинами

Теги Гран-при Италии Фелипе Масса Уильямс Формула-1 Ланс Стролл Александр Албон Гран-при Нидерландов Логан Сарджент Авто

Пилоты «Уильямса» Алекс Албон и Логан Сарджент попали в топ-10 по итогам квалификации к Гран-при Нидерландов.

Для Сарджента проход в третий сегмент стал первым в карьере, однако сессия завершилась для американца крупной аварией.

«Уильямс» не проходил в десятку лучших квалификации двумя машинами с Гран-при Италии-2017. Тогда Ланс Стролл показал четвертое время, Фелипе Масса – девятое.

Сарджент разбил болид после первого в карьере прохода в 3-й сегмент, квалификация к Гран-при Нидерландов остановлена красными флагами

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1 комментарий

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Мадина Уйгурова
Английский самовоз перестал шифроваться
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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