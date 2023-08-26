«Уильямс» впервые с 2017-го пробился в 3-й сегмент квалификации двумя машинами

Пилоты « » и Логан Сарджент попали в топ-10 по итогам квалификации к Гран-при Нидерландов.

Для Сарджента проход в третий сегмент стал первым в карьере, однако сессия завершилась для американца крупной аварией.

«Уильямс» не проходил в десятку лучших квалификации двумя машинами с -2017. Тогда Ланс показал четвертое время, – девятое.

Сарджент разбил болид после первого в карьере прохода в 3-й сегмент, квалификация к Гран-при Нидерландов остановлена красными флагами

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