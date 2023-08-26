«Уильямс» впервые с 2017-го пробился в 3-й сегмент квалификации двумя машинами
Пилоты «Уильямса» Алекс Албон и Логан Сарджент попали в топ-10 по итогам квалификации к Гран-при Нидерландов.
Для Сарджента проход в третий сегмент стал первым в карьере, однако сессия завершилась для американца крупной аварией.
«Уильямс» не проходил в десятку лучших квалификации двумя машинами с Гран-при Италии-2017. Тогда Ланс Стролл показал четвертое время, Фелипе Масса – девятое.
Сарджент разбил болид после первого в карьере прохода в 3-й сегмент, квалификация к Гран-при Нидерландов остановлена красными флагами
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