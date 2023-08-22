Ферстаппену грозит наказание за превышение скорости на 34 км/ч и опасное управление «Валькирией»

Теги Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Национальная жандармерия Франции может расследовать поведение Макса Ферстаппена на дороге.

Друг Ферстаппена Марк Кокс выложил видео, на котором видно, как пилот «Ред Булл» управляет гиперкаром «Астон Мартин Валькирия» стоимостью 2,7 миллиона евро левой рукой, а правой переключает опции на тачскрине. Чемпион «Формулы-1» запечатлен в момент проезда по тоннелю рядом с Ниццей. Скорость в данном месте ограничена 90 км/ч, в то время как Ферстаппен разогнался до 124 км/ч, как показывает спидометр.

Издание Nice-Matin отмечает, что в Национальной жандармерии есть специальный отдел, который отслеживает видео в социальных сетях. Запись с пилотажем Ферстаппена посмотрели 1,5 миллиона человек.

Несмотря на то, что у властей нет официальных измерений скорости, Макса могут привлечь к ответственности за поведение на дороге, представляющее опасность для жизни окружающих. Журналисты обращают внимание на то, что пилот едет по трассе по левой полосе, а также управляет автомобилем в наушниках, что запрещено во Франции.

Директор Гран-при Нидерландов: «Неочевидно, что Ферстаппен победит, руля одной рукой. «Ред Булл» будет тяжело»

10 комментариев

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Шепот Шумов
Понимаю, почему именно у Макса так много школоты и гопоты в поклонниках.
Отличный кумир! Без уважения к Закону, здравому смыслу и хорошим манерам. Все, как сейчас любят.
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voroninboris
Ответ botev
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Т.е. Макс, судя по новости, нарушил сразу 4 правила дорожного движения, включая существенное превышение скорости на опасном участке, при этом прекрасно зная, что друг его снимает, а мозгов при этом не так много у Марка Кокса?
+8
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+6
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botev
Ответ voroninboris
Т.е. Макс, судя по новости, нарушил сразу 4 правила дорожного движения, включая существенное превышение скорости на опасном участке, при этом прекрасно зная, что друг его снимает, а мозгов при этом не так много у Марка Кокса?
Совершенно верно. Я обратил внимание на менее очевидный факт, а про Ферстаппена вроде вы и без меня подметили
+4
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quznez
для заголовка: Макс Ферстаппен дружит с Коксом, иногда возит его в машине/Фотографии Кокса в машине Макса/
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voroninboris
Ответ botev
Совершенно верно. Я обратил внимание на менее очевидный факт, а про Ферстаппена вроде вы и без меня подметили
тогда справедливо
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Alexander Nikolaev
...задним ходом по встречной обочине.
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botev
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RusSt
Нарушил - должен платить, плохо что такое видят болельщики молодые, он для них пример для подражания. Не стоит конечно выкладывать такое в сеть.
Но и преувеличивать масштабы ужаса тоже не стоит, там не такое гигантское превышение, а если вы не превышаете то значит просто не водите машину
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