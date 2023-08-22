Ферстаппену грозит наказание за превышение скорости на 34 км/ч и опасное управление «Валькирией»

Национальная жандармерия Франции может расследовать поведение на дороге.

Друг Ферстаппена Марк Кокс выложил видео, на котором видно, как пилот «Ред Булл» управляет гиперкаром «Астон Мартин Валькирия» стоимостью 2,7 миллиона евро левой рукой, а правой переключает опции на тачскрине. Чемпион «Формулы-1» запечатлен в момент проезда по тоннелю рядом с Ниццей. Скорость в данном месте ограничена 90 км/ч, в то время как Ферстаппен разогнался до 124 км/ч, как показывает спидометр.

Издание Nice-Matin отмечает, что в Национальной жандармерии есть специальный отдел, который отслеживает видео в социальных сетях. Запись с пилотажем Ферстаппена посмотрели 1,5 миллиона человек.

Несмотря на то, что у властей нет официальных измерений скорости, Макса могут привлечь к ответственности за поведение на дороге, представляющее опасность для жизни окружающих. Журналисты обращают внимание на то, что пилот едет по трассе по левой полосе, а также управляет автомобилем в наушниках, что запрещено во Франции.

Директор Гран-при Нидерландов: «Неочевидно, что Ферстаппен победит, руля одной рукой. «Ред Булл» будет тяжело»