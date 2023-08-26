Гельмут Марко заявил, что Перес останется в «Ред Булл»: «С сезоном-2024 все ясно»
Гельмут Марко подтвердил место Серхио Переса в «Ред Булл» на 2024 год.
Контракт с Пересом истекает в конце следующего сезона, однако ранее Марко намекал на потенциальный разрыв соглашения. Теперь же советник «Ред Булл» заявил, что Серхио останется в команде.
После первой половины сезона мексиканец отстает от напарника Макса Ферстаппена на 125 очков.
«С сезоном-2024 все ясно.
Перес – многократный победитель Гран-при, он умеет быстро пилотировать. Трудно понять, почему разрыв столь огромный. С другой стороны, мы видели, как Макс уничтожал всех предыдущих напарников. Может, причина в том, что машина выстроена вокруг предпочтений [Ферстаппена]. Капризный болид, но он справляется», – сказал Марко на Гран-при Нидерландов.
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