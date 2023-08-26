Гельмут Марко заявил, что Перес останется в «Ред Булл»: «С сезоном-2024 все ясно»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Гельмут Марко подтвердил место Серхио Переса в «Ред Булл» на 2024 год.

Контракт с Пересом истекает в конце следующего сезона, однако ранее Марко намекал на потенциальный разрыв соглашения. Теперь же советник «Ред Булл» заявил, что Серхио останется в команде.

После первой половины сезона мексиканец отстает от напарника Макса Ферстаппена на 125 очков.

«С сезоном-2024 все ясно.

Перес – многократный победитель Гран-при, он умеет быстро пилотировать. Трудно понять, почему разрыв столь огромный. С другой стороны, мы видели, как Макс уничтожал всех предыдущих напарников. Может, причина в том, что машина выстроена вокруг предпочтений [Ферстаппена]. Капризный болид, но он справляется», – сказал Марко на Гран-при Нидерландов.

Гельмут Марко: «Пересу нужно давать результат, чтобы выступать в 2024-м. У «Ред Булл» есть план Б»

Гельмут Марко о досрочном титуле: «Наша цель – выиграть чемпионат. Когда именно это случится не имеет значения»

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4 комментария

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Minuvert
Доктор с какой ноги встанет, такое настроение и транслирует. В любом случае расслабляться Чеко не стоит, ещё второе место себе не гарантировал
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Alexandr Tarakanoff
Если перевести с докторомарковского, то Чеко с вероятностью 99% не поедет в 24 за РБ
+2
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sir_shir
План Б сломался в прямом смысле
+1
0
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Meleuz
Ответ Alexandr Tarakanoff
Если перевести с докторомарковского, то Чеко с вероятностью 99% не поедет в 24 за РБ
Абсолютно в точку, доктор любит лукавить.
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