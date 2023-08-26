Формула-2. Нидерланды. 1-я гонка не состоялась из-за дождя, пилоты проехали менее 1 круга под зелеными флагами

Теги результаты АРТ Формула-2 Хайтек Кампос Рейсинг Ральф Бошунг Тео Пуршер Авто

Спринт «Формулы-2» в Зандворте оказался фактически сорван из-за дождя.

На старте гонки произошла авария, в результате которой сошли пилот «Хайтека» Джек Кроуфорд и напарники по «Кампосу» Ральф Бошунг и Куш Маини, чьи болиды оказались друг на друге.

Заезд остановили красными флагами. После этого пилоты проехали еще несколько кругов за машиной безопасности и отправились в боксы после появления очередных красных флагов.

Таким образом, спортсмены проехали менее одного круга и не заработали очки. Лидер чемпионата Тео Пуршер не потерял свое преимущество: пилот «АРТ» столкнулся с техническими проблемами перед стартом и зачал заезд с пит-лейн.

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