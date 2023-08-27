Сарджент разбил 2-й болид за 2 дня и сошел на Гран-при Нидерландов

Теги Уильямс Формула-1 Гран-при Нидерландов Логан Сарджент Авто

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент завершил Гран-при Нидерландов аварией.

Американец врезался в барьеры, машина получила значительные повреждения.

Накануне Логан впервые в карьере пробился в третий сегмент квалификации, после чего разбил болид.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

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Логан Сарджент об аварии в квалификации: «Миллиметровая ошибка»

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3 комментария

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Alexey Hohlov
И вот этого заурядного реднека некоторые сравнивают с великолепным маэстро Латифи. Позор
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Влад Буся
-Ало, Мазепин, ты там суд выиграл?
+3
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+3
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TravenS
Он хоть один уик-энд провёл чисто? Постоянно крашит, абсолютно бездарный гонщик
0
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