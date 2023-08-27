Сарджент разбил 2-й болид за 2 дня и сошел на Гран-при Нидерландов
Пилот «Уильямса» Логан Сарджент завершил Гран-при Нидерландов аварией.
Американец врезался в барьеры, машина получила значительные повреждения.
Накануне Логан впервые в карьере пробился в третий сегмент квалификации, после чего разбил болид.
За ходом заезда можно следить на странице онлайна:
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