Сарджент разбил 2-й болид за 2 дня и сошел на Гран-при Нидерландов

Пилот « » Логан Сарджент завершил аварией.

Американец врезался в барьеры, машина получила значительные повреждения.

Накануне Логан впервые в карьере пробился в третий сегмент квалификации, после чего разбил болид.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

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Логан Сарджент об аварии в квалификации: «Миллиметровая ошибка»

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