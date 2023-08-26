Тото Вольфф об отставании Переса от Ферстаппена: «Чеко не идиот. Ничего не могу понять»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об отставании пилота «Ред Булл» Серхио Переса от своего напарника Макса Ферстаппена.

В квалификации к Гран-при Нидерландов мексиканец стал седьмым и уступил обладателю поула Ферстаппену 1,3 секунды.

«Чеко не идиот. Мы видели это в течение всех этих лет. Чеко – победитель Гран-при, многократный победитель Гран-при. Он был победителем еще в «Рейсинг Поинт» (нынешний «Астон Мартин» – Sports.ru). Так что ничего не могу понять.

Я имею в виду, мы видели, как Макс уничтожил каждого своего напарника, как будто у него есть способность создавать болид под себя, которым сложно управлять – но если получится, то он будет быстрым. И отсюда все эти отрывы.

1,3 секунды. Я не слышал никаких внятных объяснений. Но… странно», – сказал Вольфф.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й

1 комментарий

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