Гоночный инженер Ивасы в «Супер-Формуле»: «Аюму был бы лучше Цуноды в «Ф-1»

В Японии считают, что «Ред Булл» нужно присмотреться к другому пилоту.

Гоночный инженер команды «Муген» из «Супер-Формулы» Томохико Коикэ думает, что его пилот Аюму Иваса достоин попадания в «Ф-1». По мнению Коикэ, он смотрелся бы не хуже нынешнего гонщика «Ред Булл » Юки Цуноды .

На днях Иваса выиграл титул в «Супер-Формуле» за счет победы в финальной гонке, опередив на 4,5 очка защищавшего титул Се Цубои.

С 2021 года Аюму входит в систему «Ред Булл» и последние два сезона числится в ней резервистом и пилотом симулятора. В прошлом месяце он выступил в первой практике перед Гран-при Мехико за рулем «Рейсинг Буллз ».

«Иваса становится лучше и лучше. С точки зрения навыков пилотажа и его подхода к гонкам он выступил лучше, чем в прошлом сезоне.

В этом году он был очень стабилен. Я бы сказал, что по среднему темпу он был лучшим – лучше Цубои и Какуносина [Оты].

Легко представить его в «Формуле-1». Думаю, он был бы лучше Цуноды. Не знаком с Юки лично, но мне кажется, Иваса впечатляет не только своими пилотажными навыками, но и способностью настраивать машину.

Вот почему я думаю, что он смог бы выступить в «Ф-1» лучше некоторых пилотов, которые уже числятся в пелотоне. Ему просто нужен шанс – а это самое трудное», – высказался Коикэ.

«Сфера» – мемогенератор «Ф-1» в Лас-Вегасе: то лицо Брэда Питта, то подмигивания пилотам

